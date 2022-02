Właśnie wystartowała 5. edycja "Hotelu Paradise" i jak się okazało, w tej odsłonie show znalazł się popularny twórca z TikToka, Jeremiah Dąbrowski. Chłopak ma grono fanów, które z zaciekawieniem śledzi jego kolejne filmiki, które wrzuca do sieci. Ale Jeremiah to nie tylko popularny TikToker - uczestnik nowej edycji hitowego show stacji TVN7 świetnie sobie radzi również na Instagramie, choć jego zdjęcia, które tam publikuje mogą nie wszystkim przypaść do gustu. Zobaczcie, co o nim wiadomo!

"Hotel Paradise": Jeremiah "Jay" Dąbrowski popularnym twórcą na TikToku!

Piąta edycja "Hotelu Paradise" wystartowała w poniedziałek 21 lutego - poznaliśmy już pierwszych uczestników, a także dowiedzieliśmy się, że faworytką panów błyskawicznie stała się Karolina. Przed nami kilkanaście tygodni niesamowitych emocji związanych z "Hotelem Paradise". Czy dostarczy nam ich również popularny Tiktoker i tym samym uczestnik nowej edycji, Jeremiah Dąbrowski?

Fani "Hotelu Paradise" po emisji pierwszego odcinka 5. edycji szybko wychwycili, że skądś kojarzą Jeremiaha. W sieci szybko pojawiły się komentarze na ten temat:

- Skądś go już kojarzę 😄 hmm 😀 - Znam go z TikToka😂 tak patrzę i mówię gdzieś już widziałam ta twarz 😂😂 - Oglądam go na tik toku :D - pisali fani.

I faktycznie, mieli rację! Uczestnik 5. edycji "Hotelu Paradise" z powodzeniem prowadzi TikToka o nazwie jeremiahdabrawski. Jego konto obserwuje już ponad 115 tys. fanów, a tak pokaźne grono odbiorców udało mu się zgromadzić dzięki humorystycznym, ale niekiedy także wzruszającym filmikom, dotyczących zazwyczaj relacji damsko-męskich.

To jednak nie wszystko! Jeremiah to także dość popularny twórca na Instagramie. Jego konto śledzi już prawie 33 tys. internautów, a ta liczba stale rośnie. Co znajdujemy na jego profilu? Uczestnik 5. edycji "Hotelu Paradise" najwyraźniej bardzo lubi chwalić się swoim wyrzeźbionym ciałem - często więc pojawiają się u niego zdjęcia bez koszulki, najczęściej wykonane na siłowni. I co wy na to? Spodziewaliście się, że taki internetowy gwiazdor znajdzie się w show stacji TVN?