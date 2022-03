"Hotel Paradise 5": Fani o odejściu Grzegorza: "Po jednym dniu już prawie ślub planował"

Nie takiego pierwszego "rajskiego rozdania" spodziewali się uczestnicy oraz widzowie. Decyzją Elizy z programem musiał pożegnać się Grzegorz. Początkowo mówiło się o nim, że jest zbyt pewny siebie, jednak, kiedy usłyszał słynne "15 minut na spakowanie walizki" od Klaudii El Dursi, w oczach wielu uczestników pojawiły się łzy. Fani programu również byli zszokowani wynikiem pierwszych eliminacji. W sieci pojawiło się setki komentarzy na temat Grzegorza i zachowania Elizy.

To nie był dobry początek dla Grzegorza. W "Hotelu Paradise 5" przetarł szlaki, jako pierwszy singiel a następnie pierwsza osoba, która musiała opuścić rajską lokalizację. Grzegorz odpada z "Hotelu Paradise" - ta wiadomość zszokowała nie tylko widzów ale i samych uczestników. W końcu tuż po tym, gdy do "Hotelu Paradise 5" dołączyła Eliza, wszystkim wydawało się, że przynajmniej na razie stworzą bezpieczną parę. Grzegorz był zachwycony Elizą. Nie ukrywał, że jest jego ideałem i chciałby z nią budować coś więcej. Eliza również wypowiadała się o nim w samych superlatywach i chociaż w pewnym momencie zaczęła wspominać, że czuje się przez niego osaczona, do samego końca nie dała mu poczucia, że jest zagrożony. Koledzy i koleżanki Elizy z "Hotelu Paradise" nie rozumieli jej decyzji i faktu, że postanowiła dać szansę Michałowi, z którym nie miała zbyt wielu okazji do rozmów. Sama Eliza równie emocjonalnie przeżyła swoją trudną decyją i nie potrafiła zapanować nad łzami. Widzowie nie zgadzają się z jej wyborem i piszą o tym wprost:

- Tutaj jak Grześ wybrał ja to mówiła, że fajny i w ogóle a jak odpadł to mówi że przytłaczał ją, i że spalił na początku jakby XD a jak Michał zrobi to, co mi Kamil powiedział, żeby zmienił parę to jest tak zj****y, że szok

- Najsensowniejszy mentalnie gość w tej edycji póki co, ale no cóż…

- Wow 😮 tego się nie spodziewałam... on z pewnością też...

- No bez jaj...🤯🤯🤯 Odpada najbarwniejsza osoba z hotelu...😕

- Niby fifa rafa, ale tak naprawdę fajny, wrażliwy gość... szanuję 🙌