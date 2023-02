"Hotel Paradise 5": Oliwia i Kuba nadal są razem? Fani się martwią. Uczestniczka zabrała głos

Wielki finał piątej edycji "Hotelu Paradise" już za nami! Dziś wieczorem widzowie dowiedzieli się, kto wygrał randkowe show, ale teraz z pewnością wszyscy fani zastanawiaja się, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. Czy Oliwia i Kuba, którzy tworzyli zgraną parę w "Hotelu Paradise" wciąż są razem? Wiemy! Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise 5" są parą po zakończeniu programu! Oliwia i Kuba tworzyli jedną z najmocniejszych par w piątej edycji "Hotelu Paradise". I chociaż początkowo wydawało się, że Kuba poczuł coś do Dominiki z którą był w parze, to kiedy zniknęła z programu okazało się, że jego serce mocniej zabiło właśnie do Oliwii. To właśnie Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise" pozwolili sobie na chwile namiętności i uprawiali seks w programie. Ich relacja przetrwała do samego końca, ale niestety odpadli z hitu TVN7 tuż przed wielkim finałem zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Dziś z pewnością wszyscy zastanawiają się. czy relacja Oliwii i Kuby przetrwała po programie... a nam udało się dowiedzieć. Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise" wciąż są razem! Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay szczerze o swojej złości! "Nawet produkcja mnie ciągała do psychologa" Od nagrań finałowego odcinka piątej edycji "Hotelu Paradise" minęło już kilka miesięcy, ale relacja Oliwii i Kuby wciąż się rozwija. I chociaż do emisji ostatniego odcinka para nie zdradzała, że jest razem to być może teraz zobaczymy w sieci ich romantyczne zdjęcia! Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise" do tej pory jednak nie zabrali głosu w sprawie swojej relacji i nie potwierdzili naszych ustaleń. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Eliza komentuje atak na Laurę! "Popełniam błędy"...