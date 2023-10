Marika z "Hotelu Paradise 5" to królowa metamorfoz. Właśnie pochwaliła się nowym kolorem włosów i trudno rozpoznać w niej uczestniczkę z 5. sezonu show. Zobaczcie, jak wygląda w ogniście rudym kolorze. T jej najlepsza zmiana?

Marika z "Hotelu Paradise" uwielbia metamorfozy. Fani poznali ją przy okazji emisji 5. edycji randkowego show TVN. Wówczas była blondynką. Po programie Marika z "Hotelu Paradise" zmieniła kolor włosów. Pożegnała się z blondem i zaprezentowała fanom w ciemnych, brązowych odcieniach. Teraz już i ta jej wersja to przeszłość. Marika zaskoczyła fanów nowym nagraniem, na którym pozuje w ogniście rudych włosach. Zmieniła nie tylko kolor ale i uczesanie.

Marika z "Hotelu Paradise" w rudej bujnej fryzurze jest nie do poznania. Odważny kolor bardzo jej pasuje. Myślicie, że to zmiana na dłużej?

Marika to nie jedyna uczestniczka "Hotelu Paradise", która w ostatnim czasie zaskoczyła fanów metamorfozą. Marietta z pierwszej edycji schudła ponad 18. kg, a Szahira z 6. edycji "Hotelu Paradise" również zrzuciła sporo kilogramów, a na nowych zdjęciach fani ledwo ją poznają.

Obiektem dyskusji jest również nowy wygląd Elizy z "Hotelu Paradise 6". Niedawno internauci zarzucili pięknej uczestniczce zbyt dużą ingerencję w swój wygląd, co ostro podsumowała słowami:

I don't care czy wy mnie będziecie cisnąć, że zrobiłam sobie usta i według was wyglądam do du*y. Jedyne co zrobię, to was zablokuję. Za to są osoby na świecie, którym możecie sprawić ogromną krzywdę takim zachowaniem i przez wasze słowa może stać się wiele złego.