"Hotel Paradise 5": Laura zdradziła przykre konsekwencje udziału w programie! "Zostałam skreślona..."

W momencie, gdy większość uczestników "Hotelu Paradise" śmiało mówi o blaskach i korzyściach, jakie płyną z udziału w tego typu show, Laura opowiedziała o smutnych konsekwencjach, z jakimi musiała się zmierzyć po opuszczeniu rajskiego hotelu. Co się stało?

"Hotel Paradise 5": Laura w szczerym wyznaniu o konsekwencjach udziału w show

Laura z 5. edycji programu "Hotelu Paradise" dotarła do finału programu i choć ostatecznie go nie wygrała, to jednak w show udało jej się zdobyć coś znacznie lepszego - prawdziwą miłość. Laura jest bowiem w szczęśliwym związku z Kasprem. Ostatnio Laura i Kasper z "Hotelu Paradise" udali się na wakacje i chętnie relacjonują swoim fanom, co u nich słychać.

Jak się jednak okazało, pomimo tego, że Laura dzięki "Hotelowi Paradise" znalazła miłość życia i zdobyła popularność, to jednak po zakończeniu udziału w show musiała się zmierzyć z pewnymi konsekwencjami. Opowiedziała o nich w wywiadzie dla portalu cozatydzien.tvn.pl:

- Stało się tak, że powrocie z "Hotelu Paradise" nie zdołałam zaliczyć semestru (studiowałam dziennie) i zostałam skreślona z listy studentów - wyznała.

Przed programem Laura z "Hotelu Paradise" studiowała dziennikarstwo i to właśnie z tym zawodem wiązała swoją przyszłość. Udział w show natomiast pokrzyżował jej plany. Uczestniczka jednak nie wydaje się być zmartwiona tym faktem. Ostatnio Laura z "Hotelu Paradise" podzieliła się szczęśliwą nowiną - wówczas okazało się, że otwiera swój własny, modowy biznes. Sama zainteresowana przyznała, że skreślenie jej z listy studentów było skutecznym bodźcem do tego, aby ruszyć z realizacją swoich marzeń:

- Był to dla mnie bodziec, aby spróbować własnej działalności. Chcę wykorzystać swoje "pięć minut" i pójść za ciosem. Choć czasy mamy ciężkie, inflacja bardzo wysoka, to zdecydowałam się na pierwszy krok. Wybrałam się do Urzędu Pracy i wystąpiłam o dotację, którą szybko otrzymałam

Instagram @kasper_hotelparadise5_official

Nie jest tajemnicą, że to właśnie moda jest wielką pasją uczestniczki show. Jej styl zresztą od samego pojawienia się na ekranie wzbudzał sporo emocji. Zdaje się, że sama zainteresowana doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowiła wykorzystać swoje przysłowiowe pięć minut:

- Lari atelier to moje pierwsze, najmłodsze dziecko. Pomysł był prosty. Moda jest moją pasją, a mój styl od zawsze wzbudza zainteresowanie. [...] Do tego wszystkiego miałam wsparcie i pomoc ze strony mojej najbliższej rodziny, no i oczywiście Kaspra. Oficjalne, nowe miejsce na mapie modowej Rybnika otwieram 29 lipca i z tego miejsca wszystkich serdecznie zapraszam na otwarcie oraz pierwsze zakupy. Mogę obiecać, że zakupy w moim atelier będą zawsze udane, zwłaszcza dla kobiet odważnych, które cenią sobie jakość, styl i lubią się wyróżniać w tłumie!

Czy Laura z "Hotelu Paradise" zechce kontynuować studia? Uczestniczka twierdzi, że po licencjacie dziennikarstwa, nadal ma w planie wrócić na studia magisterskie. Czy tak się stanie? Tylko czas pokaże.