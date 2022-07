"Hotel Paradise": Oliwia chwali się nowa fryzurą! "Zakochana jestem w tym kolorze i cięciu"

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się zdjęciem z rodzinnej uroczystości. Uczestniczka 4. edycji programu zrobiła na fanach ogromne wrażenie, ponieważ zdecydowała się na mocną zmianę koloru. Do tej pory Oliwia była blondynką, a nową fryzurą postanowiła dodać sobie... pazura! Fani są zachwyceni tą przemianą i zgodni twierdzą, że warto było tak zaryzykować! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia Ciesiółka zrezygnowała z blondu! Oliwia i Łukasz byli zdecydowanie jedną z ulubionych par widzów w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Obydwoje od początku świetnie się dogadywali i mimo że ich związek nie był najłatwiejszy, to fani trzymali bardzo za nich kciuki. Niedługo po zakończeniu emisji, para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Gdy na świat przyszedł Franek, oboje rodzice wyglądali na bardzo szczęśliwych. Niestety, niedługo później ogłosili swoje rozstanie. To właśnie wtedy Łukasz kompletnie zniknął z social mediów, zaś Oliwia unikała wszelkich komentarzy na temat swojego zakończonego związku. Mimo że miłosny eksperyment nie powiódł się w przypadku tej pary, to fani nie spuszczają oka z obojga uczestników i śledzą, co się u nich dzieje. Oliwia często publikuje swoje zdjęcia, a widzowie zawsze chwalą jej urodę, w szczególności figurę, która mimo ciąży, nie zmieniła się ani trochę. Na ostatnim swoim zdjęciu na Instagramie Oliwia pochwaliła się zdjęciem z siostrą. Obie były na weselu przyjaciół, a więc ubrały się stosownie do sytuacji. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podkreśliła swoją idealną figurę, zakładając granatową, obcisłą suknię sięgającą kostek. Fani tym razem jednak skupili się nie tylko na doskonałej figurze, ale na zaskakującej...