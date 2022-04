"Hotel Paradise 5": Kuba szczerze o Oliwii i Marice. Jest w związku po zakończeniu show?! Odpowiedział

W czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie ma czasu na nudę, bo co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji. Ostatnio, dość niespodziewanie, musieliśmy pożegnać Kubę i Kasię. Fani do tej pory nie mogą pogodzić się z tym, co się stało i mają nadzieję, że Kuba jeszcze wróci do programu, a nawet... wygra show! Czy tak naprawdę się stanie? Zobaczcie, co na ten temat powiedział sam zainteresowany! Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi komentuje rozstanie Bibi i Simona! "Bardzo szkoda, ale Bibi..." "Hotel Paradise": Kuba wróci do programu? Niewinna gra, w której brali udział uczestnicy 4. edycji "Hotelu Paradise" przyniosła niespodziewane i przykre konsekwencje. Dwie pary, które jako ostatnie znalazły się na mecie, trafiły do strefy zagrożenia - byli to Przemek i Launo Klaudia oraz Kuba i Kasia. Wtedy jeszcze nie było do końca wiadomo, co się stanie. Jednak niedługo po Puszce Pandory wszystko stało się jasne - niezagrożeni uczestnicy musieli wskazać, która z zagrożonych par opuści program. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7) Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Klaudia "Launo" pokazała zaskakujące zdjęcie! Fani: "Ciąża?" Niespodziewanie, decyzją uczestników, z "Hotelem Paradise" musieli pożegnać się Kuba i Kasia . Fani zaczęli mocno nad tym ubolewać i zaczęli nawet krytykować decyzję Wiktorii , której głos przyczynił się do odpadnięcia właśnie Kuby i Kasi....