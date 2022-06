"Hotel Paradise 3": Basia opublikowała wymowny wpis po plotkach o rozstaniu!

Fani "Hotelu Paradise" z zaciekawieniem śledzą dalsze losy uczestników show już po programie. Wśród ulubieńców z trzeciej edycji, która miała swój finał kilka tygodni temu, są Basia i Krzysztof! W programie najpierw połączyła ich przyjaźń, potem wielka miłość! Jednak w ich związku nie zawsze jest kolorowo, o czym w najnowszym poście pisze Basia Pędlowska. Czyżby parę dopadł pierwszy kryzys? Basia i Krzysiek z "Hotelu Paradise" 3 są... "szczęściarzami" W "Hotelu Paradise 3" Basia praktycznie cały czas tworzyła zgraną parę z Krystianem. Razem doszli do finału, wygrali go, a po nagraniach spędzili ze sobą dwa tygodnie. Niestety, ich uczucie wypaliło się, więc jakiś czas później ogłosili swoje rozstanie. Pędlowska związała się z innym uczestnikiem show TVN 7 - Krzyśkiem! Przyjaźń to jest to co Naszą dwójkę połączyło już w Hotelu Paradise. Przerodziło się to w coś czego całkowicie się nie spodziewaliśmy , wiemy jednak , że chcemy iść razem do przodu i w tym samym kierunku 🔥 Cieszę się, że mam u swego boku Kogoś kto wie jaka jestem i to akceptuje, Kto dba, wspiera bez względu na wszystko i kiedy trzeba potrafi postawić do pionu, w tym wszystkim jednak pozwala na to abym zawsze pozostawała sobą. Kogoś Kto nie tylko wymaga ale i daje od siebie... - pisała szczęśliwa Basia na Instagramie. Jednak jak w każdym związku, tak i u nich, zdarzają się słabsze momenty o których Basia pisze w najnowszym poście: Nie zawsze jest kolorowo, życie nie jest usłane różami i każde z nas doskonale o tym wie. Walczymy ze swoimi demonami, dosyć często osobno, bo tacy jesteśmy. Rozśmieszamy się, wspieramy jak i wkurzamy na siebie nawzajem. Jednak idziemy razem do przodu i mamy siebie, a to jest najważniejsze. Bez względu na wszystko jesteśmy...