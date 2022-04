"Hotel Paradise 5": Skandaliczne zachowanie Konrada rozczarowało nawet Pana Lektora! 

Widzowie "Hotelu Paradise" nie polubili nowej uczestniczki - Nikoli. 19-latka musiała zmierzyć się z falą hejtu, jaka zalała ją po wejściu do programu. Nikola odpowiedziała na kilka pytań fanów na Instagramie. Zdradziła przy tym swój sposób na radzenie sobie z nim. Jak reaguje na krytykę Nikola z "Hotelu Paradise"? "Hotel Paradise 5": Jaka jest relacja Elizy i Nikoli? Nikola odpowiada! "Hotel Paradise" ma wciąż otwarte drzwi dla nowych uczestników. Ostatnio do programu weszła piękna Nikola. Jej początki były trudne, ponieważ zajęła miejsce Karoliny, która nagle odpadła z "Hotelu Paradise" . Nikola jest obecnie w parze z Kasprem. On nie wydaje się być jednak zainteresowany 19-latką. Dziewczyna wpadła w oko za to Michałowi, któremu do tej pory nie udało się stworzyć silnej relacji w programie. Młoda studentka dziennikarstwa sprawiła wśród uczestników wrażenie cichej i nieco wycofanej. Widzom programu nie spodobało się zachowanie nowej uczestniczki. Na Nikolę z "Hotelu Paradise" wylała się fala hejtu. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia czuje się osaczona! "Konrad mnie przeraża" Młodziutka uczestniczka rozkręca się na Instagramie. Ostatnio poprosiła fanów o pytania do niej. Wśród nich pojawiło się kilka o to jak radzi sobie z hejtem. Nikola ma na to swój sposób! Po prostu nie tego do siebie, czytam niektóre komentarze pod postami ale mam to gdzieś bo ja sama dobrze wiem jaka jestem i każdy kto mnie zna z bliskich wie jaka jestem, a tu widzicie 45 minut jedynie z całego dnia, nie widzicie moich rozmów z innymi uczestnikami - napisała. W swojej wypowiedzi dodała także, że "ma wywalone na to co kto o niej myśli" a hejt nie przeszkadza jej. Nikola...