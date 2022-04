"Hotel Paradise 5": Które pary przetrwały po programie? Jeden z uczestników zdradził za dużo? 

Zbliżamy się do połowy 5. sezonu "Hotelu Paradise". Do tej pory w programie można było obserwować kilka dobrze zapowiadających się relacji. Czy któraś z nich przetrwała po programie? Jeden z uczestników postanowił zabrać głos! Czy zdradził zbyt dużo jeszcze w trakcie trwania sezonu? Jego odpowiedź tylko podgrzewa atmosferę!

"Hotel Paradise 5": Kto przetrwał po finale?

Uczestnicy 5. edycji "Hotelu Paradise" mają okazję na gorąco komentować swoje losy w programie. Mają to szczęście, że emisja programu z ich udziałem ma miejsce tuż po ich powrocie z Panamy, dlatego nie muszą miesiącami ukrywać swoich relacji, jak w przypadku uczestników 6. edycji, którzy program nagrywają teraz a na emisję będą musieli poczekać co najmniej do jesiennej ramówki TVN 7. Czy któraś z relacji z 5. sezonu przetrwała po powrocie do Polski? Uczestnicy chętnie pokazują, jak wspólnie imprezują, jednak do tej pory trudno było wywnioskować, czy wśród gwiazd 5. sezonu powstały jakieś związki. Jednak wymowna relacja Kuby może wskazywać na to, że... można na to liczyć!

Czy ktoś jest ze sobą po programie? Tak/Nie

Być może tak 🤫 - odpowiedział

Kogo może mieć na myśli?

Instagram @kubi_hotelparadise5_official

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay trafił do szpitala, teraz mówi o chorobie: "Konsekwencje bywają różne, nawet tragiczne"

Do tej pory największy staż w programie mają Eliza i Jay. Nie jest tajemnica, że oboje dobrze dogadują się po programie. Niedawno jednak Jay trafił do szpitala. Przyznał, że od lat zmaga się z depresją, a ostatni czas był dla niego szczególnie ciężki. Stan zdrowia Jaya skomentowała również smutna Eliza, która wyznała, że wie jak to jest stracić bliską osobę i nie chciałaby tego przeżywać kolejny raz. Tysiące internautów trzyma kciuki za powrót Jaya do zdrowia a także za jego relację z Elizą, która narodziła się na ich oczach w "Hotelu Paradise".

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay wylądował w szpitalu! Nie spędzi świąt w domu

Do tej pory szansę na relację mogli mieć także Karolina i Kasper, którzy mieli się ku sobie już od pierwszego dnia w "Hotelu Paradise", jednak splot wydarzeń w programie sprawił, że ich drogi na trochę się rozeszły. Kiedy udało im się dać sobie kolejną szansę, Karolina musiała pożegnać się z programem. Niedługo po jej odejściu, podczas "rajskiego rozdania" z programu odpadł także Kasper. Czy tych dwoje próbowało budować relację dalej już poza murami hotelu? A może Kasper odbudował swoją relację z Wiktorią, przez którą odpadł z programu, ale której nie był przecież obojętny?

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Wpadka Klaudii El Dursi? Pożegnała uczestniczkę, która... wróciła do show!

Kuba z "Hotelu Paradise" w swoim wymownym wpisie mógł mieć na myśli również siebie? Czy delikatnie zasugerował, że jego relacja z Dominika poszła do przodu i ma się dobrze także po programie? Do tej pory nie podchodził zbytnio poważnie do swoich programowych partnerek, co doprowadziło do ostrej kłótni Oliwii i Kuby w "Hotelu Paradise". Trudno wyciągać wnioski, szczególnie w momencie, w którym nie dotarliśmy jeszcze nawet do połowy "Hotelu Paradise 5". Nauczeni na doświadczeniach z poprzednich czterech sezonów, wiemy, że do finału jeszcze może wydarzyć się wiele.