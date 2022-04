"Hotel Paradise 5": Konrad wyzywa do walki o Oliwię! "Dam Ci szansę na męskie wyjaśnienie sprawy"

W "Hotelu Paradise" zbliża się rajskie rozdanie. Wśród uczestników budzi się mocna rywalizacja. Szczególnie zagrożony jest Konrad, który za wszelką cenę chce związać się z Oliwią. Plany może popsuć mu aktualny partner uczestniczki - Sevag . A może zagrożeniem okaże się ktoś zupełnie inny?

"Hotel Paradise 5": Konrad zawalczy w męskim pojedynku o Oliwię

Prowadząca Klaudia El Dursi zapewniła uczestnikom "Hotelu Paradise" dodatkowe emocje tuż przed "rajskim rozdaniem". Na początku poprosiła każdego osobno o to, by na piasku napisał imię osoby, z którą pomimo prób nie udało się nawiązać kontaktu. Nikt nie zna konsekwencji swojego wyboru, jedyne co przychodzi na myśl uczestnikom show to eliminacja z programu. Cel zadania poznamy z pewnością w kolejnych odcinkach "Hotelu Paradise". Tymczasem mieszkańcy rajskiego hotelu musieli zapoznać się z treścią listu, który został złożony na ręce Konrada.

Hotel Paradise/Player.pl

Konrad jako nowy uczestnik show nie poznał jeszcze swojej "szansy od raju", jaką dostał zaraz po wejściu do "Hotelu Paradise". Teraz był na to odpowiedni moment. Jednak to, co znalazło się w środku skrzynki, zszokowało wszystkich uczestników programu. Zgodnie z poleceniem listu Konrad musiał wybrać dwóch uczestników, z którymi zawalczy o immunitet. Po chwili Konrad dostał drugi list o treści:

Konradzie, przed Tobą ogromna szansa. Będziesz miał okazję zdobyć immunitet, ale będziesz musiał o niego zawalczyć. Wybierz dwóch mężczyzn, z którymi odbędziesz starcie na wytrzymałość i siłę. Wybierz mądrze. Zastanów się, masz 5 minut na podjęcie decyzji.

Podjęcie decyzji nie było łatwe. Pierwszy typ padł na Jay'a. Konrad uznał, że nie będzie mu zależeć na immunitecie, ponieważ tworzy silną relację z Elizą. Konrad pragnie utworzyć parę w "Hotelu Paradise" z Oliwią, dla której jest zbyt nachalny. Dziewczynę przez to ciągnie odrobine bardziej do jej obecnego partnera - Sevaga. Konrad postanowił rozwiązać ten problem "po męsku". Do rywalizacji zaprosił więc Sevaga.

Z racji tego, że będziemy walczyć o tę samą kobietę daję ci szansę na męskie wyjaśnienie sprawy. Męski pojedynek - uzasadnił swój wybór.

Pewny siebie Konrad przystąpił do konkurencji. Panowie musieli stojąc na brzegu basenu utrzymać jak najdłużej linę. Pierwszy z rywalizacji odpadł Sevag, który tym samym ucieszył swojego przeciwnika - Konrada. Ten skupiając się na rywalu, zapomniał o potencjale i sile Jaya. Okazało się, że to Konrad wpadł pierwszy do basenu tym samym oddając immunitet Jay'owi.

Hotel Paradise/Player.pl

Wygląda na to, że pewność siebie i muskuły nie wystarczą, by wygrać konkurencję. Tym samym Konrad pozbawił się pewnej szansy na parę z Oliwią. Ta jeszcze nie podjęła decyzji, z kim woli być w relacji. Wydaje się jednak, że Sevag może czuć się bardziej bezpieczny niż jego rywal. Powiedziała mu to sama "rajska wyrocznia" odpowiadając twierdząco na pytanie: "Czy Oliwia mówiła komuś, że wybierze mnie na rajskim rozdaniu?". Co się wydarzy?

