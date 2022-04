"Hotel Paradise 5": Eliza i Jay uprawiali seks w programie? "Pod kołdrą jest gorąco"

Czy Launo i Przemek z "Hotelu Paradise 4" mają ze sobą kontakt po programie? Wygląda na to, że sytuacja, która miała miejsce pomiędzy nimi na Zanzibarze, miała ogromny wpływ na ich relacje nie tylko w "rajskim hotelu" ale również po powrocie do Polski. Oboje nie szczędzili sobie mocnych słów w trakcie emisji odcinków przedstawiających ich konflikt. Nic dziwnego, że fani są ciekawi, jak po czasie wygląda ich burzliwa relacja. Launo postanowiła odpowiedzieć na pytanie fanów, a to co napisała o Przemku może go zdenerwować! Zobacz także: "Hotel Paradise": Fani nie mogą się pogodzić z odejściem Miłosza! "Przywrócić go natychmiast" "Hotel Paradise": Launo wbija szpilę Przemkowi Launo i Przemek byli jednymi z pierwszych uczestników 4. edycji " Hotelu Paradise" . W początkowych odcinkach obiecali sobie, że będą trzymać się razem i tym sposobem uda im się dotrzeć aż do finału. Nie przewidzieli jednak, że oprócz układów będą pojawiały się także emocje. Początkowo najsilniejsza para szybko zaczęła przechodzić również spory kryzys. Kiedy do programu dołączył Michał, Launo postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i zmienić partnera . Z kolei pomiędzy nią a Przemkiem zaczęło dochodzić do spięć, również podczas emisji programu, kiedy po raz pierwszy oglądali swoje wzajemne zachowania. Przemek nie ukrywał, że zawiódł się na programowej partnerce: Nie byłem tego świadom i mogę tylko tyle powiedzieć. Nie będę kłamał, że po tych wszystkich sytuacjach, które z nią miałem i jak dawałem swoje serducho od siebie 100% jest mi teraz przykro jak to oglądam Launo jednak nie miała sobie nic do zarzucenia i podkreślała, że dokonując wyborów w programie, kierowała się sercem....