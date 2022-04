"Hotel Paradise 5": Oliwia czuje się osaczona! "Konrad mnie przeraża" 

Konrad odkąd dołączył do "Hotelu Paradise" nie widzi świata poza Oliwią. Niestety natłok komplementów i zbyt wiele uwagi zaczynają przybierać odwrotny od pożądanego skutek. Oliwia przyznała, że zaczyna się obawiać nachalności uczestnika. Pokusiła się nawet o mocne stwierdzenie:

Czy Oliwia zdecyduje się powiedzieć Konradowi wprost, że przytłacza ją jego zachowanie? Zobaczcie, co wydarzyło się w odcinku.

W ostatnich dniach w "Hotelu Paradise" sporo się wydarzyło. Oburzenie widzów wywołał pocałunek Dominiki i Kuby w "Hotelu Paradise" a także usunięcie Karoliny z programu. Aktualnie jednak gorąco jest pomiędzy Oliwią a Konradem. Jeszcze do niedawna uczestniczka narzekała na brak zainteresowania ze strony Kuby. Teraz okazuje się, że otrzymała go zdecydowanie za dużo od... Konrada, który nie ustaje w komplementach i uświadamianiu blondynki o byciu jego ideałem. Zaangażowanie nowego uczestnika, który jeszcze nie stworzył w programie mocnej żadnej pary, zaczyna przerażać Oliwię:

- Konrad mnie przeraża. Cały czas mi gada i gada same komplementy. Ja mam wrażenie, że on ma obsesję na moim punkcie jakąś. A ja mu nawet nie powiedziałam, że on mi się podoba ani nic. Ja chyba pierdziele to wszystko i idę za głosem serca - powiedziała do Sevaga

- A co czujesz?

- Ja bym wolała z Tobą być cały czas. Bo ty mi zapewniasz bezpieczeństwo.

- Jestem kołem ratunkowym - zaczął się śmiać.

- Nie, jak on zaczął już tak mówić, to ja se myślę: "Boże, ja tak z Sevciem nie mam w ogóle". Ty to robisz w naturalny sposób, kulturalny, nic na siłę i ja to czuję. Nie, ja to się przerażam.