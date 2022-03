"Hotel Paradise": Kuba i Rafał dołączają do programu! Rozpadają się najmocniejsze pary

Do "Hotelu Paradise" dołączyło dwóch nowych przystojniaków! Klaudia El Dursi przedstawiła nowe zasady programu. Jakub Sobczak i Rafał Szulik tuż przed wejściem do hotelu mieli okazję zawalczenia o "Szansę z raju". Tymczasem w "Hotelu Paradise" zaczynają rozpadać się najsilniejsze pary. Wiktoria coraz mocniej zaczyna zawodzić się na Kasprze w dodatku zwierza się swojej dotychczasowej rywalce Karolinie. Z kolei Eliza zaczyna irytować się zachowaniem Michała, który nie ukrywa, że chciałby stworzyć z nią coś więcej. Uczestniczka jest za to zainteresowana Jayem... Przeszkodzi Marice w budowaniu z nim relacji?

"Hotel Paradise 5": Jakub Sobczak i Rafał Szulik w programie

Po ostatnim "rajskim rozdaniu" skład "Hotelu Paradise 5" mocno się przerzedził. Przyszedł jednak czas, by ponownie zrobił się tłum. Przedstawiono właśnie nowych uczestników. Do "Hotelu Paradise" dołącza dwóch przystojniaków. Obowiązują ich już nowe zasady "Hotelu Paradise" i mają szansę zawalczyć o tzw. "Szansę z raju". W momencie, w którym dołączą do programu, każdy z uczestników jest singlem. Wygląda więc na to, że mogą szykować się kolejne przeparowania. Panie będą miały okazję poznać uczestników jedynie używając zmysłu dotyku:

Będzie grubo - przyznała Eliza w zwiastunie kolejnego odcinka.

Póki co, nie wiele wiadomo o nowych oraz, co który z nich zdobędzie nowy przywilej "Hotelu Paradise".

Mat. prasowe Hotel Paradise

"Hotel Paradise 5": Wika zawiodła się na Kasprze a Eliza ma dość Michała?

Czyżby przed Kasprem były trudne chwile w programie? Do tej pory był najbardziej rozchwytywanym uczestnikiem. O Kaspra walczyła Karolina ale także Wiktoria. Niezdecydowanie Kaspra sprowadziło na niego krytykę ze strony widzów. Tuż przed "rajskim rozdaniem" okazało się jednak, że Wiktoria ma immunitet, więc zapewniła sobie bezpieczną parę u jego boku. Piękna blondynka nie nacieszyła się jednak długo, i coraz bardziej zaczyna jej przeszkadzać obojętność Kaspra. Uczestnik nie czuje presji i nie chce się jeszcze zamykać na tylko jedną relację, czego Wiktoria bezsprzecznie oczekuje. Ze swoich obaw zwierzyła się nawet Karolinie, która do tej pory była przekonana, że Wika będzie walczyła o uczestnika za wszelką cenę. Okazuje się, że odczucia dziewczyn względem nastawiania Kaspra są strasznie podobne. Czy w niedługim czasie nie tylko Karolina ale również Wiktoria przestanie się o niego starać?

mat. prasowe TVN 7

Iskrzy także pomiędzy Elizą i Michałem i niestety nie są to romantyczne iskry. Michał jest gotowy na to, by budować relację z uczestniczką, jednak ona wolałaby pozostać z nim na przyjacielskim gruncie:

- Nie mamy pojęcia, kto jeszcze wejdzie, żebyś potem nie był zraniony.

- Zdaje sobie sprawę, że ktoś może wejść i ci się spodobać

W dodatku jedno z zachowań Michała mocno ją odtrąciło:

Tak mi może zrobić menel na ulicy - mówiła poirytowana.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Wygląda na to, że Michał nie ma na co liczyć, jeżeli chodzi o uczucia ze strony Elizy. 19-latka przyznała jednak, że mogłaby coś zbudować z Jay'em, który póki co jest wierny Marice:

- Nie wiem, co ja czuje, na pewno do Michała nic. Ale też nie wiem, o co chodzi z Jayem, bez kitu. (...) Chciałabym usiąść z nim i zapytać, "Czy ja ci się podobam? Czy chciałbyś ze mną relację koleżeńską?" Żeby powiedział mi, o co chodzi. Nawet jeśli mu się podobam, ale on chce z Mariką być, chce wiedzieć - mówiła w rozmowie z Wiktorią.

- Ale on ci się podoba?

- Ale ja mu powiedziałam, że on mi się podoba. Nie wiem, czy on mi się podoba dlatego, że jest teraz nielegalny.

Eliza nie rozumie, dlaczego Jay zdecydował się na kontynuacje relacji z Mariką, skoro mówił jej, że dobrze mu się rozmawia. Czy Eliza wykorzysta moment, w którym Marika i Jay mijają się ze swoimi potrzebami w kwestii budowania relacji? A może to Jakub i Rafał - nowi uczestnicy - jeszcze bardziej namieszają w dotychczasowych parach?