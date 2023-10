Nana i Łukasz to ulubieńcy widzów 4. edycji "Hotelu Paradise". Jak jednak wiadomo, aktualnie możemy śledzić kolejną odsłonę programu, w której nie brakuje emocji. Co więcej, to właśnie Nana Majos wykonuje piosenkę do 5. edycji "Hotelu Paradise", która nosi tytuł "Ty i ja". Wydawać by się mogło, że to dodatkowo spowoduje, że para będzie uważnie śledzić nową odsłonę show, jednak jak się okazało... Nana i Łukasz nie oglądają 5. edycji programu! W rozmowie z reporterką Party.pl zdradzili dlaczego!

- Nie mamy zbytnio czasu. Często nie ma nas w domu akurat o tej godzinie, kiedy leci w telewizji, a na Playerze oglądamy inne rzeczy. [...] Ja nigdy nie byłam za bardzo fanką oglądania tego typu programów - powiedziała nam Nana.

Co jeszcze powiedzieli nam na ten temat? Czy Nana i Łukasz znają kogoś z nowej edycji show? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

