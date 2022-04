"Hotel Paradise 4": Miłosz pozuje z dzieckiem i wyznaje. "Tak, jestem tatą tego małego brzdąca"

Miłosz i Wiktoria, choć byli dość kontrowersyjną parą, to z pewnością najbardziej szczerą w uczuciach. Widzowie mieli kłopot z tą dwójką z dwóch powodów. Bardzo lubili Miłosza, a niekoniecznie akceptowali wybory i zachowanie Wiktorii. Mimo to widać było, że między tą parą narodziło się coś więcej. Fani spodziewali się, że po finale usłyszą, że Miłosza i Wiktorię wciąż łączy uczucie. Tak się jednak nie stało. Miłosz zakańcza swój "związek" z Wiktorią intymnym wpisem, a fani bardzo nie kryją żalu: "Niby macie kontakt a wcale się tak nie jest..." "Hotel Paradise 4" Miłosz podsumowuje relację z Wiktorią: "Darujcie sobie szukanie winnych" Dla Miłosza i Wiktorii pobyt w hotelu to prawdziwy rollercoaster. Między tą dwójką narodziło się coś naprawdę niesamowitego, choć zdołali sobie sprawić wzajemnie mnóstwo przykrości. Pierwszą zrobił Miłosz, który wyrzucił ukochaną z programu, ulegając namowom grupy. Wiktoria zaś odpłaciła się Miłoszowi, budując relację z Łukaszem chwilę po odpadnięciu swojego partnera. Oboje mieli jednak szansę te winy naprawić, gdy wrócili do gry razem i wszyscy wiedzieli, że nic ich nie pokona. Tylko przypadek mógł zadecydować o ich odpadnięciu i... tak też się właśnie stało. Para pożegnała hotel niedługo przed finałem, co naprawdę rozwścieczyło widzów, bo - jako jedyni w "raju" - naprawdę coś do siebie czuli. Zobacz także: "Hotel Paradise": Sara zabrała głos po finale! Zdradziła, dlaczego rzuciła kulą! Przez cały ten czas fani byli więc ciekawi, czy przez 9 miesięcy od finału między Wiktorią i Miłoszem zachowało się uczucie. Gdy Wiktoria po raz pierwszy powiedziała o swoim załamaniu nerwowym, wyglądało na to, że nie ma kontaktu z nikim z...