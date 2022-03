"Hotel Paradise 5": Czy operatorzy towarzyszą uczestnikom? Sevag zdradza kulisy nagrywania programu

W "Hotelu Paradise 4" akcja zdecydowanie nie zwalnia tempa, a poczynania uczestników nowej edycji śledzą również ich poprzednicy, którzy przygodę z rajskim Zanzibarem mają już za sobą. Po jednym z ostatnich odcinków randkowego show swoimi przemyśleniami na temat tego, co dzieje się na wyspie, postanowił podzielić się Kuba Wójcik. Kontrowersyjny uczestnik, który sam w "Hotelu Paradise 3" wzbudził mieszane uczucia, przyznał, że nowy sezon naprawdę ciężko mu się ogląda. Dlaczego? Panuje u nich tak toksyczna atmosfera, że mi aż jest przykro - ocenił Kuba. A to dopiero początek! Chłopak, który dał się zapamiętać ze swojego okrzyku "Luuuiiiizaaaa" nie szczędził mocnych słów. Kuba z "Hotelu Paradise 3" ostro komentuje "Hotel Paradise 4" Uczestnicy "Hotelu Paradise 4" poprzeczkę mają ustawioną naprawdę wysoko. Trzeci sezon hitowego reality show TVN 7 budził nie tylko ogromne emocje, ale przede wszystkim sympatię widzów, którzy do dziś obserwują życie swoich ulubieńców za pomocą mediów społecznościowych. Choć i teraz fani programu nie mogą narzekać na nudę, nikt nie ma wątpliwości co do tego, że uczestnikom czwartej edycji "Hotelu Paradise" przede wszystkim zależy na wygranej, a każdy kolejny odcinek dostarcza nam nowych intryg. Jak się okazuje, nie do końca podoba się to niektórym poprzednikom obecnych mieszkańców rajskiej willi. Uczestników "Hotelu Paradise 4" skomentowała już Luiza , która przyznała, że ciężko ogląda jej się to, co dzieje się na Zanzibarze. Dodatkowo nową edycję skomentowała również Ola , a teraz postanowił zrobić to Kuba. Uczestnik "Hotelu Paradise 3", który sam spotkał się z lawiną hejtu , po tym, co zostało...