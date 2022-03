"Hotel Paradise": Widzowie sceptycznie o szczęściu Jaya z Elizą. Uczestniczka przedrzeźnia internautów

Wybór Nany podczas "rajskiego rozdania" w "Hotelu Paradise" zaskoczył wszystkich. Widzowie nie zostawili suchej nitki na najmłodszej uczestniczce, za to że nie dotrzymała słowa danego Michałowi i bez skrupułów odesłała go do domu. Wypomnieli jej również fakt, iż sama mówiła: "gdybym jeszcze raz weszła w relacje z Łukaszem, to jakbym sama strzeliła sobie w twarz". Ostatecznie Nana postawiła na byłego partnera, mimo tego, że tak bardzo się zarzekała. Czyżby odwet za złamanie słowa przyszedł szybciej niż się spodziewała? Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Widzowie wściekli na Nanę po wyborze Łukasza! "Dała sobie w twarz" "Hotel Paradise": Nana trafia do singlówki. Nowa odbije jej Łukasza na dobre? Nana coraz odważniej rozdaje karty w " Hotelu Paradise ". Jej związek z Łukaszem początkowo wydawał się być nie do ruszenia, jednak w pewnym momencie uczestnik postanowił zamienić ją na Vanessę. Gdy Nana chwilę przed jednym z "rajskich" dowiedziała się, że Łukasz wybierze inną musiała kombinować. Po odejściu z programu Launo sparowała się z Michałem, któremu obiecała bezpieczeństwo na kolejnych eliminacjach. Czas jednak zweryfikował jej postępowanie i gdy została postawiona przed wyborem Michał albo Łukasz, pomimo swoich wcześniejszych zarzekań ponownie wybrała Łukasza . Widzowie nie ukrywali swojej wściekłości, po tym co zobaczyli na ostatnim "rajskim rozdaniu". Jednak wygląda na to, że sprawiedliwość dopadła Nanę szybciej niż by się tego spodziewała. Do programu dołączyła nowa uczestniczka Kasia . Jako singielka dostała możliwość spędzenia randki z dwoma uczestnikami. Wybrała Łukasza oraz Mateusza i chociaż panowie nie dawali nowej szans, okazało się, że ma...