Wydarzenia mające miejsce w 5. edycji "Hotelu Paradise" wymagają odpowiedniego komentarza - tym bardziej od samych zainteresowanych! Tym razem głosu udzielił Jay, który w mocnych słowach skomentował stosunek Grzegorza do relacji jego i Elizy. Sprawdźcie, co Jay zdradził w rozmowie z reporterką Party.pl!

"Hotel Paradise 5": Jay mocno na temat Grzegorza

Nie da się ukryć, że w "Hotelu Paradise" chodzi o budowanie relacji. W 5. edycji show ich nie brakowało. Jayowi udało zyskać zarówno przyjażń, która przetrwała po programie, jak i miłość. W rozmowie z Pary.pl Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" ogłosili swój związek, a teraz Jay zdecydował się na kolejne szczere wyznanie... tym razem na temat jednego z uczestników. Z Grzegorzem połączyła go silna i specyficzna więź. Panowie mieli jednak kilka zgrzytów - w programie Grzegorz powiedział, że nie przewiduje aby jego związek z Elizą długo potrwał. Co na to Jay?

Piłkarz wyznał nam, że na ten temat przeprowadził już prywatną rozmowę z przyjacielem z rajskiego hotelu, poza kamerami. W wywiadzie nie omieszkał jednak dodać kąśliwego komentarza w jego kierunku:

- To nie tylko on. Wiele osób tak mówiło, on jednak przed kamerą. No jakby wiesz, jak Twoje osobiste życie jest po prostu nudne, to musisz gadać o innych - podkreślił Jay z "Hotelu Paradise".

Co prawda Jay i Eliza odpadli tuż przed finałem "Hotelu Paradise", jednak ich relacja nadal trwa. Teraz para odniosła się także do zarzutów innych, którzy tej parze dawali krótki staż. Koniecznie zobaczcie w naszym wywiadzie, co na to Eliza, która słynie z ciętego języka!

Z uczestnikami "Hotelu Paradise" rozmawialiśmy w przestrzeni Beauty Hall w Elektrowni Powiśle.

