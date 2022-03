"Hotel Paradise 5": Jay pokazał dziewczynę, którą kocha. Jest ZDJĘCIE

Jay z 5. edycji "Hotelu Paradise" już nie ukrywa piękności, która skradła jego serce. Czy to któraś z uczestniczek miłosnego hitu TVN7? To trzeba zobaczyć!

Najnowsze wydarzenia w "Hotelu Paradise" sprawiły, że to właśnie Jay znalazł w centrum uwagi widzów. Nie chodzi jednak o jego ekscentryczny manicure, czy niedawne spięcie Elizy z Mariką, ani nawet o namiętne pieszczoty jego byłej programowej z nowym mieszkańcem rajskiego hotelu - Kubą. Jakiś czas temu Jay przyznał, że wreszcie jest szczęśliwy. Teraz pokazał dziewczynę, którą kocha!

"Hotel Paradise 5": Jay wyznaje "Wracam do dziewczyny, którą kocham"

W rajskim hotelu atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a miniony odcinek odkrył zupełnie nową twarz uczestników. Eliza i Michał zalali się łzami, a po tym, jak do "Hotelu Paradise" dołączyli Kuba i Rafał, walka o sławę, uczucia i wielkie pieniądze stała się jeszcze bardziej zacięta, a panowie nie zakładają brać jeńców. Podczas gdy Rafał skupił całą swoją uwagę na dotychczasowej singielce Karolinie, Kuba postanowił postawić wszystko na jedną kartę i zbliżył się do Mariki. Para nie szczędziła sobie czułości i ciepłych słów. Co ciekawe, doszło nawet do pocałunku Mariki i Kuby z "Hotelu Paradise", który w ostrych słowach postanowił skomentować Jay.

Hotelowy przystojniak tuż po emisji emocjonującego odcinka nie tylko zdecydował się na opublikowanie obszernego InstaStories, gdzie odniósł się do zachowania byłej programowej partnerki, ale też podzielił się z fanami wymownym wyznaniem.

- W końcu wracam do dziewczyny, którą kocham - napisał Jay na InstaStories, publikując nagranie prosto z lotniska.

Czyżby tym samym chciał zdradzić, że to właśnie on odpadnie z show podczas najbliższego "Rajskiego Rozdania"?

Warto podkreślić, że zdjęcia do 5. edycji "Hotelu Paradise" już dawno się skończyły, dlatego też nagranie prosto z lotniska, jakie opublikował Jay, wcale nie musiało powstać tuż po zdarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnim odcinku wyemitowanym na TVN7.

A kim jest "ukochana dziewczyna" uczestnika rajskiego hotelu? Jakiś czas temu pisaliśmy, że Jay z "Hotelu Paradise" jest w związku, o czym miało świadczyć jego wymowne InstaStories. Chłopak przyznał wtedy, że wreszcie odnalazł szczęście. Teraz przystojniak wreszcie pokazał fanom najważniejszą kobietę w swoim życiu, którą okazała się... jego siostra!

- Uspokójcie się, chodzi o moją piękną siostrę - napisał na InstaStories Jay.

Noemi, bo tak ma na imię siostra Jay'a, to niezwykle utalentowana blond piękność, która również robi karierę w show biznesie. Piękna blondynka jest aktorką, prezenterką i lektorką, rozwijającą swoją karierę w Berlinie. Myślicie, że niebawem w Polsce również zrobi się o niej głośno, jak o jej przystojnym bracie?

Już od pierwszych odcinków 5. edycji "Hotelu Paradise" Jay i Marika stworzyli jedną z najsilniejszych par. Niestety, pomimo iż ten duet wydawał się najtrwalszą relacją w programie, z czasem w ich związku zaczęły pojawiać się zgrzyty. Blond piękność najpierw była zazdrosna o dobre relacje Elizy i Jay'a, a po dołączeniu do show dwóch nowych uczestników - Rafała i Kuby - diametralnie zmieniła swoją postawę. Teraz Marika jest skupiona na Kubie i wiele wskazuje na to, że to właśnie on stanie się jej nowym partnerem.

Myślicie, że Jay i Marika dadzą sobie szansę i podczas najnowszego "Rajskiego Rozdania" znów stworzą silną parę?

