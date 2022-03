"Hotel Paradise 5": Rafał Szulik i Kamil Zdziebko znają się! Wiemy, skąd

W "Hotelu Paradise" emocji nie brakuje, bo właśnie do ekipy mieszkańców hotelu dołączył nowy uczestnik. Tym razem jest to Kamil Popławski, którego wierni widzowie programów rozrywkowych, na pewno dobrze znają. Chłopak ma już nawet swoich fanów, których zgromadził między innymi na swoim Instagramie. Zobaczcie jego gorące zdjęcia i sprawdźcie, gdzie już go wcześniej widzieliście! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nowa uczestniczka rozbiła jedną z najmocniejszych par! Kim jest piękna Sara? "Hotel Paradise": Kamil Popławski to gwiazdor innego show TVN Trzecia edycja "Hotelu Paradise" rozkręca się na dobre. Chociaż w programie powstało już kilka mocnych par, to jednak nigdy nie wiadomo, kiedy wszystko może runąć, np.: za sprawą nowego uczestnika. Nie mamy wątpliwości, że Kamil, który właśnie dołączył do ekipy mieszkańców hotelu, nieźle namiesza w show. Jest nieziemsko przystojny i wygadany. Już jakiś czas temu zawrócił w głowach kobiet. A wszystko za sprawą jego udziału programie "Top model"! Tak - nowy uczestnik "Hotelu Paradise", brał już udział w show TVN. Wystąpił w 6. edycji "Top model" , ale niestety jego przygoda z programem zakończyła się dość szybko. Chociaż dostał się do domu modelek i modeli, to jednak odpadł na samym początku. Oby podobnie nie skończyła się jego przygoda z "Hotelem Paradise"! Kamil ma wiele pasji: interesuje się malarstwem, rysunkiem, komponowaniem muzyki, tańcem, aktorstwem i śpiewem. W dzieciństwie z kolei chciał zostać biznesmenem. Gdy występował w programie "Top model" mówił, że planuje rozwijać się artystycznie i z optymizmem czeka na to, co przyniesie los. Kamil prowadzi swój profil na Instagramie - to właśnie tutaj możemy podziwiać jego...