Eliza w "Hotelu Paradise" doskonale wiedziała czego chce i już od pierwszych dni w programie nie dała sobie wejść na głowę. Jej szczerość przysporzyła jej sporo krytyki, ponieważ zdarzało się, że Eliza nie zważała na uczucia kolegów z programu. Widzowie zarzucali jej również, że specjalnie miesza w relacjach. W sieci otrzymała niesławny przydomek "Żmija". Jak do tego podchodzi?

"Hotel Paradise 5": Eliza z "Hotelu Paradise" o krytyce widzów i przydomku "Żmija"

Eliza i Jay zostali wyrzuceni z "Hotelu Paradise" tuż przed finałem. Nie ukrywali swojej wściekłości, która była efektem niesprawiedliwej ich zdaniem decyzji Laury i Grzegorza. Przez cały program uczestniczka jawiła się jako mocny charakter, przez co musiała mierzyć się z niemałą krytyką. Eliza odpowiadała na hejt internautów w trakcie emisji "Hotelu Paradise". Wredne zachowanie Elizy wobec Laury w "Hotelu Paradise" tylko wzmożyło niezadowolenie widzów. Uczestniczka przyznała, że od razu przeprosiła Laurę za to co zrobiła i jest to jedyną rzeczą, której może żałować. Fani programu nie mieli skrupułów, by nazwać ją "Żmiją". Jak Eliza reaguje na takie określenie?

Ogółem jestem nastawiona do tego bekowo. Bardzo rzadko mieć coś rusza. Przez większość programu nie dostałam wiadomości, która by mnie jakoś ruszyła. Teraz do tego pseudonimu "Żmija" raczej pochodzę z dystansem. Totalnie mnie on bawi, poza tym węże są fajne. Jestem do tego neutralna, wiadomo też, że ludzie w internecie są odważni - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Zdecydowanie bardziej emocjonalnie, do krytyki wobec Elizy podchodzi Jay z "Hotelu Paradise", który nie ukrywa, że bolą go złe słowa o ukochanej:

Powiem szczerze, że to jest jedyne, co mnie czasem dotykało podczas pobytu. Wszystko co piszą o mnie to ok ale o twojej długiej połówce to czasem poboli i nie jest najfajniejszą rzeczą.

Co jeszcze Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" zdradzili nam przed kamerami?

