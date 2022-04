Choć piąta edycja "Hotelu Paradise" rozpoczął się dość spokojnie, ostatnie odcinki randkowego show przynoszą coraz więcej emocji. Między uczestnikami zaczęło dochodzić do spięć. Podobnie jak w poprzednim sezonie miłosna produkcja TVN 7 wyłoniła już główną kandydatkę do tytułu królowej dram. Tym razem padło na Elizę, która nie tylko wdaje się w sprzeczki z innymi dziewczynami, ale urządza też sceny zazdrości. Nie umknęło to uwadze widzom programu, którzy zaczęli mocno krytykować Elizę. Uczestniczka nie wytrzymała i zareagowała na falę hejtu. Zobaczcie, jak odpowiedziała.

"Hotel Paradise 5": Eliza zwróciła się do internautów po fali hejtu!

Niedawno w piątej edycji "Hotelu Paradise" doszło do ostrej awantury między Elizą a Klaudią. Nie po raz pierwszy pierwsza z wymienionych uczestniczek znalazła się w centrum uwagi z powodu dramy. Wcześniej Eliza urządziła Jayowi sceny zazdrości. Widzowie nie mają wątpliwości co do tego, kto jest najbardziej konfliktowym członkiem ekipy z Panami i już zaczęli mocno krytykować dziewczynę. Tymczasem Eliza postanowiła się bronić, stwierdzając, że nigdy nie ma złych zamiarów. Po prostu stara się być szczera.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia w ogniu krytyki: "Zagrożenie poczuła to uczucia przyszły "

To nie jest tak, że ja chcę źle. Ja jestem szczera - powiedziała.

Niedawno Eliza postanowiła zareagować na falę krytycznych komentarzy internautów i sprowokowała widzów, by pisali, co o niej uważają. Najwyraźniej uczestniczka "Hotelu Paradise" jest świadoma tego, że wywołuje skrajne emocje wśród widzów i nie zamierza przejmować się ich zdaniem.

Nie zapomnijcie wpaść do mnie na profil napisać co o tym myślicie - napisała w komentarzu na Instagramie.

Screen/Player.pl

Eliza nie musiała długo czekać na odpowiedź internautów, którzy w mocnych słowach dali jej do zrozumienia, co o niej sądzą. Widzowie zarzucili uczestniczce, że ucieka się do nieczystych zagrań oraz sama prowokuje dramy, ponieważ jest toksyczną osobą. Po komentarzach widać, że dziewczyna z pewnością nie zostanie ulubienicą fanów "Hotelu Paradise"...

Nie dość, że żmija, to jeszcze podstępna…

Strasznie perfidna i dwulicowa osoba

Ty uwielbiasz dramy, mega toksyczna dziewczyna

Ty jesteś zakłamana i zakochana w sobie...

Co myślę? Że jesteś jeszcze głupią małolatą. Twoje wypowiedzi i zachowanie o tym świadczą. Nie wspomnę, że masz paskudny charakter

Głupiutka jesteś, właśnie takim zachowaniem prowokujesz do takich głupich komentarzy, czasem troszkę pokory nie zaszkodzi, ale widać, że dobrze ci z tym - czytamy w komentarzach.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Eliza porzuci Jay'a dla innego uczestnika? Wymowny wpis w sieci

W piątej edycji "Hotelu Paradsie" ostatnio robi się coraz goręcej i to głównie z powodu Elizy. Niedawno uczestniczka pokłóciła się z Wiktorią. Myślicie, że atmosfera w randkowym show polepszy się, jeśli Eliza opuści show? Spora część widzów tylko na to czeka. A może uważacie, że krytyka, jaka spadła na dziewczynę, jest przesadzona? Dzięki niej coś się dzieje i nie ma nudy!