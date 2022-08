"Hotel Paradise 5": Eliza i Jay ogłosili radosną nowinę. Czekali z tym do ostatniej chwili 

Basia i Krzysiek z " Hotelu Paradis e" już nie mają powodu, aby dalej się ukrywać swój związek. Właśnie oficjalnie potwierdzili, że są w sobie zakochani. Podkreślili, że ich związek rozpoczął się od przyjaźni i to sprawiło, że ta relacja jest niezwykła. Jak na informację o uczuciu Basi do Krzysztofa zareagowali inni uczestnicy? Zobaczcie, co napisali w sieci! Pod postem pojawiło się również mnóstwo gratulacji od fanów! Zobacz także: "Hotel Paradise": Krzysztof i Basia potwierdzają związek! "Chcemy iść razem do przodu" "Hotel Paradise": Internauci reagują na związek Basi i Krzysztofa Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" są w sobie zakochani. Ich miłość rozpoczęła się w Polsce, niedługo po rozstaniu uczestniczki z Krystianem. Zwycięzcy "Hotelu Paradise" wrócili z Zanzibaru z nadzieją, że ich związek będzie rosnąć w siłę, okazało się jednak, że ich oczekiwania bardzo się różnią. Basia nie była jednak singielką zbyt długo. Swoje uczucia ulokowała w innym uczestniku "Hotelu Paradise". Krzysztof zgłaszając się do programu marzył o znalezieniu miłości. Jednak w programie nie dane było mu jej znaleźć. A przynajmniej tak mu się wydawało jeszcze do niedawna. Kto by pomyślał, że pomiędzy Basią a Krzysztofem narodzi się coś więcej! Fani już dawno to podejrzewali, a jako pierwsza wieść potwierdziła Bibi . Basia i Krzysztof dopiero dzisiaj oficjalnie ogłosili, że są parą, pokazując przepiękne romantyczne zdjęcia oraz nagrania . Umieścili również wzruszające posty, w których nieśmiało wyznali sobie miłość. Zobacz także: "Hotel Paradise": Marcin tłumaczy się ze związku z Karą! Reakcja fanów bezcenna Fani "Hotelu Paradise" nie kryją zachwytu....