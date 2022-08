"Hotel Paradise": Uczestniczki 5. edycji nie ukrywają oburzenia! Z sieci zniknęły odcinki z ich udziałem

Kiedy rozpocznie się kolejny sezon "Hotelu Paradise"? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani hitowego programu prowadzonego przez Klaudię El Dursi. Czy randkowe show ruszy jeszcze przed wakacjami? Teraz wszystko stało się jasne. Media informują również, czy stacja TVN planuje również kolejne edycje "Hotelu Paradise"! Niestety, nie mamy najlepszych wieści - fani programu muszą na jakiś czas uzbroić się w cierpliwość. Kiedy 4. edycja "Hotelu Paradise"? Dokładnie dwa tygodnie temu zakończyła się trzecia edycja "Hotelu Paradise" . Jak już wiemy, randkowe show wygrali Basia i Krystian, którzy niestety rozstali się dość szybko po zakończeniu programu. Teraz fani z pewnością zastanawiają się, kiedy stacja TVN7 wyemituje kolejną odsłonę randkowego show. Niestety, jak się okazuje na czwartą edycję "Hotelu Paradise" będziemy musieli jeszcze trochę poczekać! Jak informuje portal wirtualnemedia.pl nowy sezon programu ma ruszyć jesienią tego roku. Nagrania do czwartej edycji "Hotelu Paradise" rozpoczęły się tuż po zakończeniu trzeciej serii. "Hotel Paradise 4" został również zrealizowany na Zanzibarze. A co z kolejnymi sezonami "Hotelu Paradise"? Czy po czwartej edycji program zniknie z anteny? Wszystko wskazuje na to, że nie! Według informacji portalu wirtualnemedia.pl TVN planuje nagrania dwóch kolejnych edycji randkowego show. Do kolejnych sezonów poszukamy nowej egzotycznej lokalizacji- w rozmowie z portalem zdradził Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN. Będziecie oglądać nowe edycje "Hotelu Paradise"? My już nie możemy doczekać się czwartej odsłony programu i nowych uczestników hitu TVN7! Zobacz także: "Hotel Paradise": Co...