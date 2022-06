"Hotel Paradise 5": Eliza i Jay już szykują się do ślubu? To nagranie wiele zdradza!

Kornelia z " Hotelu Paradise " postanowiła skomentować związek Krzysztofa i Basi . Jak potoczyły się ich relacje po programie? Czy Kornelia ma za złe koleżance, że podebrała jej partnera? Uczestniczka postanowiła rozwiać wątpliwości widzów i odpowiedzieć na pytanie dotyczące miłosnej relacji Krzysztofa i Basi. Zobaczcie, co zdradziła. Zobacz także: "Hotel Paradise": Krzysiek szczerze o związku z Basią. Jedna rzecz może przekreślić wszystko? "Hotel Paradise": Kornelia komentuje związek Krzyśka i Basi Kornelia tworzyła z Krzysztofem parę w "Hotelu Paradise". To ona przywróciła go do programu i w takim składzie udało im się dojść aż do finałowego tygodnia. W czasie trwania programu trudno było im zbudować coś więcej niż tylko relację koleżeńską, jednak gdy w show pojawiła się Justyna, Kornelia postanowiła działać i zdecydowała się nawet na pierwszy pocałunek z Krzysztofem, aby go przy sobie zatrzymać. Ostatecznie Kornelia i Krzysztof odpadli z programu tuż przed finałem, nie mogąc konkurować z miłosnymi relacjami, jakie połączyły pozostałych uczestników finałowego tygodnia 3. edycji "Hotelu Paradise". Dziś już wiadomo, że Krzysztof i Kornelia nie zbudowali nic więcej po programie. Jednak w jaki sposób rozeszły się ich drogi? Dziś sporą sensację budzi nowy związek Krzysztofa. Uczestnik jest zakochany z wzajemnością w Basi, która rozstała się z Krystianem już dwa tygodnie po powrocie do Polski. Kornelia postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów i zdradzić, co naprawdę myśli o związku Krzysztofa i Basi. Widzowie są ciekawi jej opinii, nic dziwnego, w końcu to jej programowy partner: Tak, ale partner w reality show a nie w prawdziwym życiu. Ja im życzę wszystkiego dobrego, szczęścia, miłości... i jeszcze raz...