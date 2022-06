"Hotel Paradise 5": Jay pokazał odważne zdjęcia z Elizą i... wyznał miłość! "Kocham Cię!"

Relacja Elizy i Jay'a z odcinka na odciek coraz bardziej się rozwija, a sympatycy "Hotelu Paradise" coraz częściej sugerują, że tych dwoje zakończyło grę u swojego boku i teraz tworzą szczęśliwy związek. Miał ich zdradzić jeden szczegół! "Hotel Paradise 5": Eliza i Jay są parą po programie?! W rajskim hotelu atmosfera coraz bardziej się zagęszcza. Po tym, jak z "Hotelu Paradise" odpadła Dominika , to właśnie Eliza i Jay są uznawani za faworytów widzów. I choć w ich związku pełno jest kłótni, cichych dni, a także wzajemnych pretensji, to wracają do siebie niczym bumerang podkreślając, że nie widzą w luksusowej willi w Panamie nikogo poza sobą. - Niedawno powiedziałem że jest najlepszą opcją, teraz myślę, że jest jedyną opcją dla mnie - mówił o Elizie Jay podczas najnowszego "Rajskiego Rozdania". Te słowa w połączeniu z wymownymi spojrzeniami, czułymi gestami, a także niewinnymi pocałunkami, jakie para sobie okazuje sprawiają, że fani wciąż zadają sobie pytanie, czy Eliza i Jay tworzą związek po zakończeniu show. Atmosferę wokół zażyłości tej dwójki jeszcze bardziej podkręciło najnowsze nagranie na TikTiku Jay'a. Chłopak biorąc udział w popularnej zabawie losowania liter zadał algorytmowi pytanie: - Imię dziewczyny, która zostanie moją żoną. Ku zaskoczeniu internautów system wylosował "E" jak Eliza. @jeremiahdabrowski Kto to mógł być?🥴👀 #dlaciebie #dc #hotelparadise ♬ Originalton - ᥫ᭡ Reakcja fanów była natychmiastowa: - Eliza i Jay to najlepsza para. - Czy to przypadek? nie sądzę - Wiadomo że Elizka! - Jesteś z Elizą! - komentują zachwyceni fani. Warto podkreślić, że to pierwsze nagranie chłopaka po tym, jak Jay...