"Hotel Paradise 5": Dlaczego Kuba już nie całuje Oliwii? Tego nie było w telewizji

Dominika z "Hotelu Paradise" skomentowała seks Oliwii i Kuby. Para zbliżyła się do siebie tuż po jej odejściu z programu. Uczestniczka została zasypana prośbami o zajęcie stanowiska i przyznała wprost, że jest zażenowana i czuje się zdradzona zarówno przez Oliwię jak i programowego partnera Kubę: Patrząc na to wszystko, zbiera mi się na wymioty... - powiedziała wprost. Zobaczcie, co Dominika naprawdę sądzi o zachowaniu Kuby? "Hotel Paradise 5": Dominika ostro o seksie Oliwii i Kuby Dominika z "Hotelu Paradise" w wyniku niespodziewanych zasad w programie musiała spakować walizki. Choć miała na pozór bezpieczną parę z Kubą, nie mogła odetchnąć podczas eliminacji. Nagroda Kuby za wygraną konkurencję, spowodowała, że nie brał udziału w "rajskim rozdaniu". Dominika decyzją Sevaga odpadła z programu. Chwilę później miało miejsce kolejne przeparowanie, w wyniku którego Kuba wybrał Oliwię. Jednak to, co się stało tuż po, wywołało prawdziwe skandal. Kuba i Oliwia uprawiali seks w "Hotelu Paradise", co zostało uwiecznione w jednym z odcinków. Internauci nie mieli dla nich litości w komentarzach, wyrzucając uczestnikom, że to totalny brak szacunku względem Dominiki. Dominika postanowiła skomentować seks Kuby i Oliwii w "Hotelu Paradise". Nie przebierała w słowach: Co do dzisiejszego (odnośnie odcinka, gdzie wyemitowano fragment seksu Kuby i Oliwii - przyp. red.) odcinka, wiem, że czekacie na moją reakcję - mogę tylko powiedzieć, że przeżyłam szok a jednocześnie zażenowanie. Nie będę tego komentowała, czekam na dalsze rozwinięcie w kolejnych odcinkach. Sytuacja ta utwierdziła mnie w tym, że każde słowo wypowiedziane przez tę dwójkę w moją stronę było fałszywe. Jestem zła na siebie, że w tamtym momencie moja intuicja...