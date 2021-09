"Hotel Paradise 4": Przemek zalał się łzami wspominając zmarłą mamę

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami! Co tym razem działo się w programie? W ostatniej odsłonie hitu m.in. doszło do konfliktu między Łukaszem a Martyną, a Ania zrozumiała, że pozostali uczestnicy posądzają ją o udawanie bliskiej relacji z Mateuszem. Dziś z kolei Łukasz musiał podjąć trudną decyzję- immunitet czy przywrócenie do programu Marty. Co wybrał? Zobaczcie, co działo się w "Hotelu Paradise"! Wielkie emocje na rajskiej wyspie Najnowszy odcinek rozpoczął się od przypomnienia tego, co działo się w ostatnim odcinku. Później mogliśmy usłyszeć, jaką decyzję podjął Łukasz. Wszyscy mieli nadzieję, że Łukasz przywróci Martę do programu. W momencie kiedy uczestnik oglaszał swoją decyzję Marta widziała wszystko na ekranie! Nie przywróci mnie nie ma opcji- mówiła Marta. Ku zaskoczeniu Marty Łukasz zdecycował, że... przywróci Martę do programu! Dla mnie decyzja była prosta- mówił Łukasz. Moją decyzją jest przywrócenie Marty do programu- dodał. Po tym, jak Łukasz ogłosił swoją decyzję wszyscy zaczęli zastanawiać się z kim Marta będzie chciała się związać. Szymon przyznał z kolei, że zależy mu na Oli- ale kogo wybierze uczestniczka "Hotelu Paradise"? Kiedy Marta wróciła, Łukasz zaprosił ją na wspólny obiad. Musimy porozmawiać na wiele tematów- zaczęła Marta. Są jakieś kłótnie? Maciek zapomniał o mnie kompletnie? Pozostali uczestnicy podczas wspólnego posiłku komentowali decyzję Łukasza i powiedzieli głośno, że zależy mu na Oli. Ten program jest taki zawiły, że wszystko się może zdarzyć- mówił póżniej Maciek. Łukasz przed kamerami przyznał, że jest zachwycony Olą i chciałby, żeby ona czuła tak samo. W...