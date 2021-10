"Hotel Paradise 4": W show pojawił się kolejny Michał. Dziewczyny zachwycone

Internauci komentują decyzję Łukasza o przywróceniu Marty do " Hotelu Paradise ". Uczestnik nie ma łatwego życia na "rajskiej wyspie". Po swoim powrocie do programu próbował zrobić wszystko, żeby lepiej poznać Martynę, jednak ona nie jest zainteresowana znajomością z nim o czym stara się dać jasno do zrozumienia. Łukasz po wygranym zadaniu otrzymał władzę, która zburzyła spokój pozostałych. Mógł wybrać immunitet i pozostać po piątkowym "rajskim rozdaniu" w programie lub przywrócić do programu Martę. Napięta sytuacja i świadomość, że partnerki, którymi bym zainteresowany, nie podzielają jego wyboru sprawiły, że postanowił przywrócić do programu Martę. Ta decyzja z kolei skomplikowała sytuację Maćka, który chwile wcześniej wypowiedział się o Marcie słowami: Z całym szacunkiem do Marty, ale to już minęło... Jeszcze wtedy nie wiedział, że uczestniczka powróci do rozgrywki. A może właśnie ona zapewni mu bezpieczeństwo? Zobacz także: "Hotel Paradise": Powrót Marty do programu! Czy Maciek zostawi dla niej Olę? "Hotel Paradise": internauci komentują powrót Marty Powrót Oli do "Hotelu Paradise" spowodował, że uczestnicy chwilowo odetchnęli z ulgą. W końcu taki mieli plan, aby za wszelką cenę przekonać Łukasza do tego, aby nie brał immunitetu. Ale czy powrót uczestniczki nie namiesza w programie równie bardzo, jak gwarancja przejścia Łukasza do finałowego tygodnia? Jesteście zaskoczeni wyborem Łukasza? Ja bardzo! - napisała Marta na swoim Instagramie. Internauci przyznali, że obserwując atmosferę panującą na rajskiej wyspie, nie zdziwili się wyborem Łukasza. Mają nadzieję, jednak, że Marta w zamian za gest Łukasza nie pozwoli mu odpaść w...