"Hotel Paradise 4": którą uczestniczkę wybrałby Simon? "No jak ja bym tam był..."

Uczestnicy "Hotelu Paradise 4" budzą sporo emocji. A co, o dziewczynach z nowego sezonu sądzi Simon z "Hotelu Paradise 3"? Jego odpowiedź nie wszystkim może się spodobać.

Widzowie "Hotelu Paradise 4" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę i już wytypowali swoich faworytów, a także najbardziej kontrowersyjnych uczestników. Zainteresowanie fanów hitowego show TVN 7 wciąż jednak budzą bohaterowie jego poprzedniej edycji, a Simon zdecydowanie należał do ulubieńców internautów. Przystojniak, który na Zanzibar trafił prosto ze słonecznej Kalifornii, od razu wypatrzył Bibi i dotarł z nią do samego finału "Hotelu Paradise". A kto zwróciłby jego uwagę, gdyby teraz miał wziąć udział w walce o Złotą Kulę? Na to pytanie uczestnik odpowiedział bez chwili zawahania, a jego odpowiedź niektórych może mocno zdziwić.

Simon z "Hotelu Paradise 3" o dziewczynach z "Hotelu Paradise 4". Kogo by wybrał?

Uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" swoim następcom poprzeczkę postawili naprawdę wysoko. Widzowie nowego sezonu wciąż wspominają dawne pary i atmosferę, która wtedy panowała na rajskim Zanzibarze, a Bibi i Simon byli jednymi z ich ulubieńców. Pomiędzy tą dwójką zaiskrzyło od samego początku, a kiedy Simon i Bibi rozstali się, fani nie mogli w to uwierzyć! Dziś widzowie kontrowersyjnego show już próbują odgadnąć, którzy z uczestników czwartej edycji postanowili kontynuować swoją romantyczną przygodę, a czyje drogi na dobre się rozeszły. W Rajskim Hotelu nie brakuje przystojniaków, a dziewczyny doskonale wiedzą, jak zwrócić uwagę panów. Która z nich miałaby największe szanse u Simona?

Podczas ostatniego Q&A na Instargamie z Simona, jeden z fanów postanowił zapytać się, która z dziewczyn z "Hotelu Paradise 4" podoba mu się najbardziej. Z kim widzicie byłego Bibi w parze? Cóż, jego odpowiedź niektórych może zszokować, bo jak się okazuje... żadna z uczestniczek nowej edycji nie przykuła jego uwagi! Dacie wiarę?

Tak jak mówiłem wcześniej, to kilka odcinków oglądałem. No jak ja bym tam był, no to chyba w tym sezonie bym się nie zakochał - stwierdził ze śmiechem Simon.

Jak widać o względy Simona wcale nie tak łatwo. Co więcej, uczestnik również postanowił skomentować zachowanie uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise".

Jak się okazuje, nowa edycja kontrowersyjnego show wzbudza emocje nie tylko wśród jego fanów, ale i byłych uczestników! Luiza była przerażona zachowaniem nowych uczestników, a równie ostro skomentował je Kuba. Co więcej, nawet Ola przyznała, że tym razem do programu przyszły osoby, które zdecydowanie chcą grać i wygrać! A co o uczestnikach "Hotelu Paradise 4" sądzi Simon? Kiedy jeden z internautów spytał, czy jego zdaniem nowa edycja jest toksyczna, ten nie owijał w bawełnę.

Akurat wszystkiego nie oglądam, bo aktualnie nie mam za dużo czasu, ale od czasu do czasu coś tam widzę i oglądam i powiem, że no jest troszeczkę toksyczna. Mogliby być troszeczkę milsi dla siebie, ale to jest ich sprawa jak oni się tam zachowują - stwierdził Simon.

W "Hotelu Paradise 4" jednak jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ostatnio z programu odpadła kolejna uczestniczka - Maria, a wcześniej z Zanzibarem pożegnał się jej partner, który był uwielbiany przez widzów. Czy Kuba wróci do programu? Niektórzy z internautów nie mają co do tego żadnych wątpliwości, a i odpowiedzi uczestnika są bardzo dwuznaczne. Kto waszym zdaniem ma szansę wygrać główną nagrodę i czy i tym razem będziemy świadkami narodzin prawdziwych uczuć, jak w trzeciej edycji "Hotelu Paradise"?