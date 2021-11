"Hotel Paradise 4": Przemek bez brody i bujnejnych loków jest nie do poznania. Pokazał STARE ZDJĘCIA

Przemek Farbotko niezaprzeczalnie uznawany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 4. edycji "Hotelu Paradise". Jego hart ducha, pewność siebie, chęć pomocy innym i zmyślne prowadzenie gry jednak nie wszystkim przypadło do gustu. I choć hotelowy "Rumcajs", jak nazywają go przyjaciele, ma wielu hejterów, to może poszczycić się również ogromną rzeszą fanów, którzy śledzą jego poczynania również w mediach społecznościowych. To właśnie na prośbę internautów, Przemek postanowił opublikować kilka swoich zdjęć sprzed lat. Bez burzy kruczoczarnych loków i bujnego zarostu, aż trudno go rozpoznać!

"Hotel Paradise 4": Przemek pokazał zdjęcie bez loków i zarostu

Nie da się ukryć, że dla wielu osób udział w "Hotelu Paradise" jest istną trampoliną do sławy. I choć 4. sezon miłosnego show TVN 7 jeszcze się nie zakończył, to jego uczestnicy już odcinają kupony od popularności, a ich instagramowe konta śledzą setki tysięcy wiernych fanów. Ogromne emocje wzbudzają nie tylko hotelowe piękności, jak Nana, którą fani podejrzewają ciążę, kusząca odważnymi zdjęciami Launo, czy Wiktoria, która najpierw zrezygnowała z blondu, a potem postanowiła zainwestować w nowe zęby. Również charyzmatyczni single z rajskiego hotelu coraz śmielej dzieją się w sieci swoją codziennością.

To właśnie za pośrednictwem Instagrama możemy śledzić modowe inspiracje atrakcyjnych graczy, ich sposoby na spędzanie wolnego czasu, poznawać łączące ich relacje poza murami rajskiego hotelu, a także dowiadywać się smaczków z ich przeszłości. Tym razem to Przemek postanowił nieco uchylić rąbka tajemnicy i opublikował w sieci zdjęcia, na których pozuje bez loków i imponującej brody, którą pokochali widzowie "Hotelu Paradise".

Mat. prasowe, screen Hotel Paradise

Dziś Przemek zachwyca muskulaturą, bujną czupryną i imponującym zarostem. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu kochający swoją brodę chłopak codziennie dbał o to, by jego zarost był idealnie ogolony. Co więcej, na jego głowie przez wiele lat nie można było dostrzec uroczych loczków, które tak misternie układał na rajskim Zanzibarze. Okazuje się, że jeszcze niedawno Przemek decydował się na krótką męską fryzurę, a jego pukle nie miały więcej, niż kilka milimetrów.

- Gdy było się jeszcze młodym ….😂 Pora na oficjalne rozstrzygnięcie sporu , które zdjęcie z #young #rumcajs jest najlepsze ? 😁 Piszcie w komentarzach , możecie swój wybór uzasadnić 😈 - napisał na Instagramie Przemek, publikując swoje stare zdjęcia.

Reakcja fanów była natychmiastowa. Podczas, gdy część fanów nie dowierzała w spektakularną metamorfozę swojego ulubieńca, inni wprost pisali, by Przemek pozbył się brody na rzecz starego looku.

- Trudno mi uwierzyć, że to naprawdę Ty 🙈 - To Ty????? 😮 w życiu bym nie poznała 🔥🔥 No proszę.. jedna osoba o dwóch twarzach 😁 - Bez zarostu o wiele lepiej :) - Zdecydowanie pozbądź się zarostu 🐒 - czytamy w komentarzach.

Inni zaś podkreślali, że obecny wygląd Przemka zdecydowanie bardziej do nich przemawia.

- Jeju bym nie powiedziała że to ty lepiej w brodzie zdecydowanie 🔥 - Zdecydowanie lepiej w brodzie 🔥 - Omg😱 ale różnica, Przemooo koniecznie z brodą ale włos krótszy też sztos🔥 - komentują fani.

A wy w której wersji wolicie Przemka? Z brodą, czy bez?

