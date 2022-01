"Hotel Paradise 4": Natka szczerze o uczestnikach najnowszej edycji show. Zdradziła za dużo?

Realizacja zdjęć do 5. edycji "Hotelu Paradise" idzie pełną parą, a ostatnio ekipa nagrywała pierwsze Rajskie Rozdanie! Co się działo i co zdradziła Klaudia El Dursi? Musicie to zobaczyć!

Fani "Hotelu Paradise" z niecierpliwością czekają na nową edycję show i na szczęście już na przełomie lutego i marca zaczniemy śledzić 5. odsłonę hitowego programu stacji TVN7! W oczekiwaniu na rozpoczęcie emisji "Hotelu Paradise", widzowie mogą jednak podglądać, co dzieje się na planie show, bo między innymi Klaudia El Dursi chętnie chwali się nagraniami, na których choć po części możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała nowa edycja programu. Ostatnio prowadząca show podzieliła się materiałem wideo, na którym widzimy przygotowania do pierwszego w 5. sezonie, Rajskiego Rozdania! Zobaczcie, jak to będzie wyglądało! Zobacz także: "Hotel Paradise": Natka zwróciła się do uczestników 5. edycji. Zaliczyła wpadkę i zdradziła za dużo? "Hotel Paradise 5": Pierwsze Rajskie Rozdanie już nagrane! Klaudia El Dursi podzieliła się smaczkami z planu Ekipa pracująca przy 5. edycji "Hotelu Paradise" pojawiła się w nowej lokalizacji show na początku stycznia. Kilka dni później dołączyła do nich prowadząca program, czyli Klaudia El Dursi , bez której chyba nikt nie wyobraża sobie tego show! Piękna modelka odkąd tylko pojawiła się na miejscu, regularnie wrzuca nowe zdjęcia i filmy , na których możemy podziwiać, w jak pięknej lokalizacji jest realizowana 5. odsłona hitowego programu stacji TVN7. Tym razem nie jest to ani Bali, ani Zanzibar, a według naszych informacji, najprawdopodobniej zdjęcia do programu są realizowane w miejscu położonym w Ameryce Środkowej . Zobacz także: "Hotel Paradise": Pan Lektor zdradził szczegóły 5. edycji show. Kiedy premiera? Nagrania do 5. edycji show idą pełną parą - uczestnicy już od kilku dni są w hotelu, mają za sobą pierwsze wykonane zadania , a teraz przyszedł czas na...