Nie da się ukryć, że biorąc udział w różnego rodzaju show, trzeba się liczyć ze skutkami ubocznymi - w tym wypadku to duża rozpoznawalność! Na swojej skórze przekonała się o tym Nana Majos - uczestniczka 4. edycji programu "Hotel Paradise". Fani nieustannie są ciekawi jej życia - teraz zapytali o jej dochód. Nana szczerze odpowiedziała.

"Hotel Paradise 4": Nana opowiada o swoich zarobkach

Bez wątpienia program "Hotelu Paradise" to skocznia do sławy, przynjamniej chwilowej. Co prawda aktualnie fani kontrowersyjnego show żyją obecnymi wydarzeniami z "Hotelu Paradise 5". Jednak nie sposób zapomnieć o niektórych dawnych twarzach, które zdobyły popularność w show. Do tego grona bezapelacyjnie należą Nana i Łukasz z 4. edycji rajskiego hotelu, którzy dotarli do samego finału. Ich miłość rodziła się na naszych oczach i co najważniejsze - trwa aż po dzisiejszy dzień. Łukasz jakiś czas temu postanowił przeprowadzić się do Polski, aby móc budować spokojną przyszłość u boku Nany. Fani lubią, kiedy ta dwójka uchyla rąbka tajemnicy i wpuszcza ich do swojego prywatnego świata. Właśnie dlatego Nana z dużą częstotliwością organizuje na sowim Instagramie serie pytań i odpowiedzi. Tym razem jeden z fanów zapytał o zarobki pary:

- Z czego się utrzymujecie? Pracujecie tylko na insta?

Nana szczerze odpowiedziała:

- Łukasz niedługo zacznie się rozkręcać tu, w PL. Ja pracuje tylko na insta, jest to dla mnie super opcja przy studiach dziennych. Czasem dostaje też joby taneczne

"Hotel Paradise 4": Nana Majos i zarobki na Instagramie

Dodała także, że nie jest to jej docelowe źródło utrzymania:

- Ale oczywiście nie mam w planach utrzymywać się tylko z tego do końca życia

Aktualnie Nana z "Hotelu Paradise" skupia się na nauce - na co dzień studiuje w Warszawie, na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestniczka programu jednak od początku swojej przygody z show-biznesem nie ukrywała, że jej celem jest zdobycie sławy. Śmiało można uznać, że cel został zrealizowany. Właśnie dlatego celebrytka kontynuuje swoją karierę za pośrednictwem Instagrama. Jak się teraz okazuje, to nie tylko sposób na wykorzystanie swoich pięciu minut, ale także dogodny zarobek. Nana z "Hotelu Paradise" nieustannie rozpoczyna nowe współprace, które, jak widać, są dla niej gwarancją wygodnego życia.

"Hotel Paradise 4": relacja Nany i Łukasza

Życie prywatne Nany i Łukasz także układa się pomyślnie. W ostatnim czasie para z "Hotelu Paradise" opublikowała ślubne zdjęcia na swoich mediach społecznościowych. Wówczas w sieci zawrzało - wszyscy myśleli, że zakochani są już małżeństwem. Okazało się jednak, że to kolejna współpraca Nany i Łukasza na Instagramie. Jesteśmy jednak pewni, że już niebawem będziemy mogli się spodziewać prawdziwego ślubu w wykonaniu tej dwójki!