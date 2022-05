"Hotel Paradise" Nana i Łukasz pokazali ślubne zdjęcia: "Dziękujemy gościom za przybycie"

Nana i Łukasz odkąd w końcu mogli potwierdzić swój związek, bardzo chętnie pokazują się razem i opowiadają o swojej codzienności. Ich miłość kwitnie, mimo że na co dzień mieszkają w dwóch różnych krajach, Łukasz w Brukseli zaś Nana w Warszawie. Mimo to spędzają ze sobą mnóstwo czasu i nie inaczej będzie w sylwestra. Para powita nowy rok w Brukseli! "Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz spędzą sylwestra razem Dla widzów fakt, że związek Nany i Łukasza przetrwał był niemałym szokiem. Mało kto wierzył w miłość tej pary. Widzowie ale nawet mieszkańcy hotelu sądzili, że jest to znajomość przelotna, oparta na przygodzie i zabawie a nie prawdziwym uczuciu. Z pantałyku wybijało także fanów to, że Łukasz wielokrotnie powtarzał, że serce ma niczym z kamienia i nie jest gotowy na żadną miłość czy poważne związki. Jak się później okazało w momencie gdy Łukasz perorował o tym jak bardzo lubi samotność, budował związek z Naną i to całkiem poważny! Para jest bowiem w sobie zakochana a odległość, która ich na co dzień dzieli, w niczym im nie przeszkadza. Zakochani wciąż razem podróżują, odwiedzają się, czym już teraz, po finale 4. edycji "Hotelu Paradise" mogą chwalić się w mediach społecznościowych. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Vanessa ma nowego partnera! Pokazała romantyczne zdjęcie z chłopakiem Nic więc dziwnego, że sylwestra zakochani postanowili spędzić we dwoje. Nana z tej okazji przyjechała do Łukasza, do Brukseli. Wytęskniony chłopak czekał na nią tuż pod lotniskiem, jednak nie został przez Nanę zauważony. Łukasz nagrał, jak Nana mija go pospiesznie i zmierza parking niemal sprintem w poszukiwaniu ukochanego. Łukasz biegł za Naną, a nawet ją wołał, ale niestety, uczestniczka nie słyszała niczego! Łukasz...