W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" pojawił się nowy uczestnik - Łukasz Białach. Okazało się, że prywatnie jest on przyjacielem... Violi! A to zaniepokoiło Adama, który jest aktualnie w parze z dziewczyną. Czy przystojny trener będzie chciał odbić przyjaciółkę? W nowym odcinku padnie zaskakująca propozycja! "Hotel Paradise": Adam straci Violę? Na oficjalnej stronie "Hotelu Paradise" na tvn.pl pojawił się fragment dzisiejszego odcinka, w którym Łukasz proponuje Violi układ - dojście do finału razem! Co na to dziewczyna? Viola wyraźnie zaprotestowała, ponieważ chce być lojalna co do Adama! Łukasz: Ty, a nie możemy się zmaczować, byśmy sobie to wygrali Viola: Nie możemy. Łukasz: Dlaczego? Viola: Nie mogę zostawić Adama Łukasz: A kto Ci nie pozwoli? Viola: Czuję do niego lojalność i inne rzeczy, bardzo go lubię, musiałabym zadecydować, że odpada z programu Łukasz: We mnie miałabyś mur beton, a jak Ci wypadnie nagle gościu, to gdzie będziesz szukać schronienia? Wydaje się, że związku Adama i Violi nikt nie będzie w stanie zniszczyć. Ale tak też było z Olą i Martyną, więc kto wie? W "Hotelu Paradise" wszystko jest możliwe! Kolejny odcinek już dziś o 20. w TVN 7! Zobacz także: Klaudia El Dursi nago w wannie. Tym odważnym zdjęciem podsumowała pracę na planie "Hotelu Paradise" Adam i Viola tworzą, na razie, zgraną parę! Oto nowy uczestnik. Czy Łukasz namiesza w show? Wyświetl ten post na Instagramie. Poznajcie Łukasza 😎 Więcej w naszym #instastory ☝️ #hotelparadisetvn7...