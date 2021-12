"Hotel Paradise 4": Łukasz zdradza zaskakujące kulisy produkcji! "W każdym pokoju był telefon..."

Łukasz czuł się odtrącony w " Hotelu Paradise " lecz okazało się, że wygrał zadanie, które dało mu przewagę nad innymi uczestnikami. Jest zainteresowany Martyną, jednak ona nie chce słyszeć o jakiejkolwiek relacji z nim i wykrzyczała mu, że jeżeli spróbuje o nią zawalczyć i zniszczy jej związek z Blondino to ją skrzywdzi. Z jej ust padło w jego kierunku wiele gorzkich słów. Zobacz także: Ola z "Hotelu Paradise" ostro o Marietcie. Nazwała ją... prostytutką? Teraz się tłumaczy! "Hotel Paradise": Relacja Łukasza i Martyny jest trudna. Wybuchł konflikt Relacja Martyny i Łukasza stanęła na linii ognia. Łukasz chciał zrobić wszystko, aby zasłużyć na uwagę Martyny. Miał nadzieję na to, że to właśnie z nią po rajskim rozdaniu ruszy w drogę do finału, jednak na drodze stoi jeszcze Blondino: Musisz poświęcić czas na to, żeby oddalić Martynę od Latino. Wykaż inicjatywę. Poznaj ją bardziej przez te dwa dni - radził Adam Łukasz przyznał, że Martyna zrobiła na nim ogromne wrażenie i pomijając fakt, że jest jego szansą na finał to chciałby poznać ją bliżej, nawet po programie. Łukasz próbował rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami szukając wsparcia w walce o Martynę, jednak to co usłyszał od Violi totalnie go rozbiło: Byłam zaskoczona, jak Martyna po randce powiedziała, że jesteś fajny wartościowy, a w pokoju powiedziała, że jesteś głupi i nie kumasz. Zrezygnowany Łukasz odpowiedział: Teraz to mi się nie chce. Sytuacja jest żałosna, a po tym co mi powiedziałaś, to już całkiem. Zadanie dnia tylko umocniło pozycję Łukasza w programie. Dzięki wygranej w konkurencji otrzymał kopertę, w której były dwie możliwości. O tym jakie, miał przekonać się dopiero podczas tzw. pandory....