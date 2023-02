"Hotel Paradise 5": Jay zaskoczył wyznaniem o Elizie: "Będzie taką matką". Coś jest na rzeczy?

To koniec relacji Elizy i Jay'a z 5. edycji "Hotelu Paradise"?! Przerażeni fani nie mają wątpliwości. Zobaczcie, co opublikowała Eliza.

Eliza i Jay są uznawani za jedną z najbardziej zgranych i najlepiej dopasowanych par 5. edycji "Hotelu Paradise". I podczas gdy część widzów wróży im wygraną, inni są przekonani, że ta dwójka już się rozstała. Dowód? Miało ich zdradzić najnowsze nagranie na TikToku uczestniczki. To trzeba zobaczyć! "Hotel Paradise 5": Eliza i Jay rozstali się po programie? Zakończenie najnowszej edycji rajskiego hotelu zbliża się wielkimi krokami, a sympatycy show z wypiekami na twarzach oczekują przesłanek świadczących o tym, jak potoczyły się dalsze losy ich ulubieńców. Wiemy już, jak będzie wyglądał finał 5. edycji "Hotelu Paradise" , a niedawno jeden z uczestników zdradził, czy "Hotel Paradise" jest reżyserowany . Wielu fanów podejrzewa także, że ich idole zmyślnie uchylają już rąbka tajemnicy, ukazując sympatie i animozje, jakie nastąpiły pomiędzy ekipą po wyłączeniu kamer, o czym ma świadczyć chociażby niedawna wielka, przedfinałowa impreza uczestników 5. sezonu "Hotelu Paradise" , na której nie wszyscy się pojawili. Podczas wyjazdu nie zabrakło jednak Elizy i Jay'a, uznawanych za najsilniejszą parę sezonu. Czy to oznacza, że są parą także w realnym życiu? Internauci już mają swoje teorie, a te nie napawają optymizmem. Na TikToku Elizy właśnie pojawiło się wymowne nagranie świadczące o złamanym sercu przez tajemniczego piłkarza. Fani "Hotelu Paradise" szybko połączyli fakty podkreślając, że Jay przez wiele lat zajmował się właśnie grą w piłkę nożną. Czyżby to oznaczało, że ta dwójka już się rozstała?! - Me dające swoje serce piłkarzykowi - rozpoczyna się nagranie. - A co to za g*wno?! - brzmi odpowiedź. @eliza.milewska Ah ci piłkarze ♬ dźwięk oryginalny - latowmieście Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay...