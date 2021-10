"Hotel Paradise 4" Launo pokazała zdjęcie z chłopakiem! To któryś z uczestników?

Kilka dni temu Marietta i Chris poinformowali, że ich związek to przeszłość. Zdecydowali, że zbyt mocno się różnią aby móc kontynuować relację, która narodziła się na planie " Hotelu Paradise ". To rozstanie postanowiła skomentować Ola, którą do odpowiedzi wywołali internauci. Jej wypowiedź jest bardzo wymowna. Co powiedziała? Zobacz także: Marietta z "Hotel Paradise" opublikowała zdjęcie z Łukaszem: "Nowy etap życia". Są razem?! "Hotel Paradise": Ola komentuje rozstanie Marietty i Chrisa Początkowo Marietta, Ola i Viola założyły pakt "świętej trójcy" w "Hotelu Paradise". Jednak sprawy skomplikowały się po tym, jak Ola odpadła z programu, a Viola związała się z Adamem, z którym Ola wcześniej weszła w układ. Po tym jak powróciła do programu, chciała ponownie związać się z Adamem, ale musiałaby zaszkodzić relacji uczestnika z Violą. Marietta i Viola jednogłośnie stwierdziły, że to co miało miejsce przed odpadnięciem Oli z programu, nie ma już znaczenia, co doprowadziło do konfliktu Oli z Mariettą. Dziewczyny nie pogodziły się ze sobą do końca programu, tym samym Ola nie stanęła za Mariettą i Chrisem również podczas finału. Dziewczyny nie utrzymują również ze sobą kontaktu po programie. Marietta ma żal, do Oli, po tym, jak w jednym z wywiadów powiedziała o Marietcie, że jest imprezowiczką i nie ma o czym z nią rozmawiać. Teraz Ola poproszona przez fanów o komentarz na temat rozstania Marietty i Chrisa i potwierdzenie czy ich związek był udawany, powiedziała: Szczerze powiedziawszy to nie chcę się wypowiadać na ten temat - powiedziała Uczestniczka pokazała jednak dwa wymowne gesty. Czyżby spodziewała się tego, że właśnie tak potoczą się losy jej znajomych z...