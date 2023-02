"Hotel Paradise 4": Launo nie zostawia suchej nitki na Wiktorii: "To jest osoba niebezpieczna"

Po najnowszych instagramowych relacjach, jakie pojawiły się na profilu Launo z czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie ma już żadnych wątpliwości. Od wystąpienia w show nic się nie zmieniło - ta nadal nie darzy sympatią Wiktorii, która jak wspomina, przysporzyła jej problemów zawodowych. W mocnych słowach wypowiedziała się o pobycie Wiktorii Gąsior w szpitalu psychiatrycznym, nie zostawiając na niej suchej nitki.

W ostatnim czasie ciężko było przejść obojętnie obok tego, co działo się w życiu jednej z uczestniczek hitowego show TVN-u. Wówczas okazało się, że Wiktoria z "Hotelu Paradise 4" przebywa w szpitalu psychiatrycznym, gdzie wylądowała na własne życzenie, po tym, jak czuła się nierozumiana i borykała się z licznymi problemami zdrowotnymi, a rzeczywistość ją mocno przytłoczyła.

Niedługo potem jednak Wiktoria z "Hotelu Paradise" opuściła szpital psychiatryczny, co uczyniła również na własne życzenie. Uczestniczka show w krytyczny sposób wypowiedziała się o tym miejscu, co wywołało lawinę komentarzy. O całą sytuację została zapytana także Launo z czwartej edycji show. Ta pierwsze pytania pozostawiła bez komentarza.

Instagram @launokardel

Nie da się jednak ukryć, że Launo z "Hotelu Paradise" zasłynęła w telewizji z ciętego języka i licznych kłótni. Ta nie darzyła sympatią Wiktorii już w programie, a pomiędzy paniami dochodziło do mocnych spięć. Nie inaczej było po zakończeniu show - uczestniczki nie szczędziły sobie przykrych słów. Okazuje się, że w tej kwestii niewiele się zmieniło. Launo bardzo krytycznie wypowiedziała swoje zdanie, na temat Wiktorii:

- Dla mnie ta osoba powinna być w zakładzie zamkniętym, bez dostępu do telefonu i w ogóle Internetu. Odizolować ją od ludzi, bo to jest osoba niebezpieczna. Dla mnie to jest schizofrenia, ona ma zaburzenia osobowości i to grube. Skoro jednego dnia mówi, że spotkała się z aniołkami i ludzie są mili, a następnego dnia nagle wszyscy są źli. I ona chyba zapomniała, że poszła do szpitala, i ma pretensje, że dostała chleb z glutenem. No to, to nie są pięciogwiazdkowe wakacje - wyznała.