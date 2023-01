"Hotel Paradise 4": Wiktoria przebywa w szpitalu psychiatrycznym: "Źle się czuję"

Wiktoria z "Hotelu Paradise" postawiła na zmiany. Zdecydowała się na radykalną metamorfozę swojej fryzury! Uczestniczka show już nie jest blondynką - wróciła do swojego naturalnego koloru, czyli brązu. Wiktoria Gąsior zapowiedziała, że to dopiero początek zmian. Na swoim Instagramie pochwaliła się nowym zdjęciem i zapewniła swoich fanów, że to nie koniec rewolucji w jej wyglądzie! Zobacz także: "Hotel Paradise": Awantura Przemka i Wiktorii o Miłosza: "Nie manipulowałam nim!" Wiktoria z "Hotelu Paradise" coraz bardziej naturalna? Pobyt Wiktorii w "Hotelu Paradise" to same wzloty i upadki - na nudę nie ma czasu. Uczestniczka show odpadła z show już dwukrotnie, jednak za każdym razem do niego wracała . Aktywnie prowadziła także swój profil na Instagramie, gdzie zdarzało się jej oskarżać produkcję o manipulację . Gąsior kilkukrotnie powtarzała, że udział w programie zniszczył jej zdrowie psychiczne. Wiktoria postanowiła nie komentować wydarzeń z "Hotelu Paradise" i skupić się na sobie! Zmiany w życiu Wiktorii rozpoczęły się od metamorfozy jej fryzury. Uczestniczka show postanowiła wrócić do swojego naturalnego koloru włosów. W długim wpisie na Instagramie poinformowała swoich fanów o planach na przyszłość. Rewolucja na głowie to dopiero początek! Wiktoria niedość, że przyciemniła włosy, to także znacznie je skróciła. Teraz ma modą fryzurę typu - long bob. W swoim wpisie na Instagramie wyjaśniła dlaczego podjęła taką decyzję. Dziś był Beauty day dla mamy i córki Obie przeszłyśmy przemianę! [...] Powrót do normalności Nie akceptowałam siebie. To wynika z wielu traum życiowych, które przeszłam. Zmieniłam się. Stworzyłam nową Wiktorię.....