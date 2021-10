Martyna Kondratowicz właśnie dołączyła do ekipy " Hotelu Paradise ". Już w momencie wejścia zwróciła na siebie uwagę męskiej części ekipy. Łukasz nie krył ani przez chwilę, że nowa uczestniczka jest w jego typie. Jej pierwszym zadaniem było zaproszenie na randkę dwóch uczestników. Wybrała właśnie Łukasza oraz Maćka. Czy Martyna stanie się zagrożeniem dla Sandry i Marietty? Zobacz także: Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise"! Rozbije związek Łukasza i Sandry? Martyna Kondratowicz dołączyła do "Hotel Paradise" Martyna Kondratowicz ma 23 lata. Obecność kamer jej nie krępuje, ponieważ pracowała jako dziennikarka i reporterka, chociaż z wykształcenia jest... elektro-radiologiem! Zajmuje się również modelingiem, co widać na jej Instagramie. Wczoraj dołączyła do ekipy "Hotelu Paradise", czym również pochwaliła się na Instagramie: Nareszcie mogę to ogłosić oficjalnie! Jestem uczestniczką pierwszej edycji Hotelu Paradise 🌴🌴. Zdjęcia nie omieszkał skomentować Chris: Na pewno Cie miło przywitamy 😅🌴 Ty na pewno - wtrąciła się jedna z internautek Martyna zdecydowanie może namieszać! Czy okaże się równie silnym charakterem jak Lexi czy Sandra? Nowa uczestniczka jest bardzo aktywna na Instagramie. Na jej profilu można znaleźć wiele profesjonalnych zdjęć. Nie brakuje również efektów odważnych sesji zdjęciowych, na których pozuje niemalże nago! Martyna wydaje się być pewną siebie kobietą, która zdecydowanie kocha swoje ciało. Czy zajdzie daleko w programie "Hotel Paradise"? Zobacz także: Sandra szczerze o Klaudii El Dursi w "Hotelu Paradise": "Jak się pojawiała, to zawsze były nerwy!" Co ma na myśli? Martyna Kondratowicz to...