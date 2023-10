Nathalia Fok z wielkim przytupem dołączyła do ekipy "Hotel Paradise 3". Dziewczyna porwała panów do gorącego, latynoskiego tańca i od razu zawróciła im w głowach. Z czasem wyszło na jaw, że ciemnowłosa piękność jest nie tylko miłośniczką tańca, ale też zawodową tancerką. To właśnie częstym treningom dziewczyna zawdzięcza swoje smukłe, niebotycznie długie nogi, idealnie płaski brzuch, talię osy czy jędrne pośladki. Okazuje się, że urodę zniewalającej Nathalii docenili nie tylko uczestnicy hitu TVN, walczący o sławę, miłość i wielkie pieniądze, ale też topowi muzyczni producenci oraz artyści. Nathalia Fok bowiem wystąpiła w licznych teledyskach.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, w jakich klipach pojawiła się Nathalia z "Hotel Paradise 3". Któryś na pewno znacie!

Mat. prasowe