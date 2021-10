"Hotel Paradise 4": Darek zaliczył wpadkę i zdradził co wydarzy się w programie? Pokazał zdjęcie

Wygląda na to, że serce Oli z " Hotelu Paradise " jest już zajęte! Uczestniczka pierwszej edycji miłosnego show TVN7 pochwaliła się romantycznym zdjęciem z partnerem. Kim jest tajemniczy i przystojny nieznajomy? Internauci nie mają wątpliwości, że tych dwoje łączy gorące uczucie: Bardzo romantycznie!!! Jak w romansie!!❤️❤️😍😍🔥🔥 - podsumowali zdjęcie, które wrzuciła Ola. Niektórzy sugerowali, że to Chris! Oceńcie sami. Zobacz także: Rusza druga edycja "Hotelu Paradise"! Program startuje jeszcze w wakacje! Ola z "Hotelu Paradise" pokazała romantyczne zdjęcie z partnerem Ola z "Hotelu Paradise" pokazała zdjęcie z wakacji w Grecji. Nie pozuje na nim sama. Fotka, którą opublikowała to gorący kadr przedstawiający ją w objęciach tajemniczego przystojniaka. Kim jest? Internauci sugerowali, że to Chris, zwycięzca pierwszej edycji "Hotelu Paradise", który niedawno rozstał się z Mariettą: Lepiej by wyglądało z Mariettą, uwielbiam tę dziewczynę. Olka wyrachowana jest Jednak inna od razu wyprowadziła ją z błędu: Jak to nawet nie jest Chris! Z kolei inni skupili się na wyjątkowej urodzie Oli. Uważają, że bardzo wypiękniała od czasów jak ją poznali w programie "Hotel Paradise" oraz cenią ją za naturalną urodę i to, że nie przesadza z zabiegami upiększającymi. - Super 😍 miło się na was patrzy❤️ - Extra.... Olka jesteś megaaa kobitka. Naturalna, bez napompowanych ust, cyc, i bez doczepów. Między innymi za to cię cenię. Ola podziękowała za komplement, przyznając, że zdarzyło jej się dwukrotnie poprawiać usta, ale efekt już od dawna nie jest widoczny. Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris ma nową dziewczynę?!...