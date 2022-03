Wiktoria Kozar dołączyła do "Hotelu Paradise" i zrobiła niezłe zamieszanie. Piękna blondynka doskonale wie czego chce, i jak się okazało jest w typie większości panów obecnych w programie. O skomentowanie urody 22-latki pokusił się także Darek z 4. edycji. Jego komentarz wywołał burzliwą dyskusję, ponieważ... jednocześnie wbił szpilę Wiktorii Gąsior, która pokłóciła się z niemal wszystkimi uczestnikami swojej edycji, a afery z nią związane wywoływały emocje jeszcze długo po zakończeniu 4. sezonu.

Czy ostatni komentarz Darka faktycznie był potrzebny? Zobaczcie, jak się tłumaczy.

"Hotel Paradise 5": Darek o Wiktorii Kozar: "Imię mi się źle kojarzy"

Wiktoria Kozar dołączyła do "Hotelu Paradise 5". Jako nowa singielka miała okazję rozbić jedną z par. Chociaż dla nikogo nie było zaskoczeniem, że wybrała właśnie Kamila, Ola mocno to przeżyła. Mimo wszystko uczestnicy serdecznie przyjęli nową koleżankę. Entuzjastycznie do pięknej fotomodelki z Londynu podeszli nawet widzowie. Pod zdjęciem znalazł się także komentarz Łukasza, który wywołał do odpowiedzi Darka, słynącego z tego, że podczas jego pobytu w programie, żadna z pań nie była wystarczająco w jego guście, nie licząc Klaudii El Dursi.

W końcu modelka dla Ciebie 🤣

Dariusz skomentował zdjęcie Wiktorii Kozar, jednocześnie wbijając szpilę Wiktorii Gąsior:

Imię mi się źle kojarzy 🤣

Brak sympatii Dariusza Tkaczuka do Wiktorii Gąsior nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Głośnym echem odbiła się afera gdy on i Kuba z 4. edycji śmiali się z jej zdrowia psychicznego, ostatecznie tłumacząc się, że mieli na myśli zachowanie Wiktorii a nie sam fakt, że leczy się psychiatrycznie. Widzom jednak nie spodobała się zupełnie nic nie wnosząca uwaga tycząca się Wiktorii Gąsior pod zdjęciem Wiktorii Kozar, czego Dariusz nie omieszkał nie skomentować:

a jednak obrońcy „świętej” nadal aktywni 🤦🏻‍♂️🤣

Fani "Hotelu Paradise" jednak nie dali za wygraną:

- No naprawdę bardzo śmieszne😕, a cóż tak Wiktora takiego Ci zrobiła żeby tak imię mogło Ci się źle kojarzyć?

- Nic nic, Wika jest super 🤣 - odpisał prześmiewczo.

Z jednego komentarza Darka z przytykiem do Wiktorii z "Hotelu Paradise 4", wywiązała się naprawdę spora dyskusja. Widzowie próbowali zrozumieć wciąż nasiloną niechęć uczestnika do koleżanki z programu:

-Zero klasy, każdy z was mówi na relacjach że wasza edycja już dawno minęła i każdy żyje swoim życiem a ty nadal przywracasz to, że Wiki była nielubiana, ogarnij się trochę ;)

- Nic nie przywracam, nie moja wina że mam traumę do tego imienia 🤷🏻‍♂️ czemu mnie nie współczujecie ? 🤔🤣

Widzowie byli zdania, że ciągłe przypominanie o aferach, które rozpoczęły się tyle miesięcy temu nie ma już sensu i ludzie nie chcą ciągle do tego wracać:

- No to ok nie lubił, ale nie trzeba siać fermentu jakoś rok po ich edycji co nie

- Dziewczyno, ona sieje ferment cały czas od naszej edycji po dziś dzień ale Wy się dajecie na to nabierać 🤷🏻‍♂️ z tego powodu jest mi Was żal. A w tym przypadku nie było to sianie fermentu tylko wyrażenie swojej opinii w zabawny sposób, niestety niektórym brakuje luzu i dystansu… - napisał Dariusz.

Jednocześnie przyznali Darkowi rację, że Wiktoria też często nakręcała niepotrzebne afery, jednak wciąż pamiętają od czego to się zaczęło:

- Widzimy, odwala jej totalnie na stories i w komentarzach. Ale nie rozumiem w czym wy jesteście lepsi, skoro sami to nakręciliście. Był czas, że na Instagramie ona nie robiła nic złego, a z waszej strony szły co chwile jakieś komentarze na jej temat na stories.

- To już duży plus za to że zauważacie to 👏🏻Oj, z tym się nie zgodzę, bo najczęściej prowodyrem była właśnie ona. Ja nie wypowiadałem się na jej temat ani nie komentowałem nic do momentu nagrania parodii stories…

Myślicie, że to się kiedyś skończy?