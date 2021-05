"Hotel Paradise 3": Widzowie wściekli na Marcina: "Dostał co chciał, a teraz odwrót"! Doprowadził Nathalię do łez!

Nathalia i Marcin to zdecydowanie para, która w ostatnim czasie wzbudziła najwięcej emocji wśród fanów "Hotelu Paradise 3". Najpierw oboje byli faworytami i prawdziwymi ulubieńcami widzów, którzy nie tylko im dopingowali, ale i twierdzili, że mają ogromną szansę na finał. Nagle jednak w mediach pojawiły się informacje, jakoby Nathalia udając się do kontrowersyjnego show wcale nie była singielką, a na samym rajskim Zanzibarze również doszło do nagłych zwrotów akcji. W hotelu pojawiła się Kara, która ewidentnie wpadła w oko Marcinowi, ten jednak postanowił pójść o krok dalej w swojej poprzedniej relacji i przespał się z Nathalią, choć jak się okazuje, teraz nie jest tak pewien swoich uczuć do dziewczyny. Po tym co widzowie "Hotelu Paradise 3" zobaczyli w ostatnim odcinku, nie zostawili na nim suchej nitki!

"Hotel Paradise 3": Marcin zostawi Nathalię?

Mimo wszelkich zapewnień Marcina, Nathalia najwyraźniej nie ma do niego takiego zaufania, jak przed pojawieniem się Kary w programie. Tuż przed Rajskim Rozdaniem dziewczyna postanowiła sprawdzić grunt i wziąć swojego - obecnie byłego - partnera na rozmowę. Nathalia dopytywała, czy aby na pewno nie chce bliżej poznać Kariny, a jej ostatnia rozmowa z Krystianem, który uświadomił jej, że po wieloletnim związku Marcin raczej stawia na zabawę, niż poważne zobowiązania, sprawiła, że dziewczyna miała jeszcze więcej wątpliwości. Kiedy oboje udali się do sypialni na poważą rozmowę, a ta spytała, czego Marcin chce po programie, słowa uczestnika doprowadziły widzów do białej gorączki.

Chciałbym się z Tobą spotykać, kontynuować tą znajomość. Ale chciałbym postawić, tak w stu procentach, na siebie. A jak jak się angażuję w związek, to nie stawiam na siebie tylko. To nie znaczy, że nie możemy się spotykać.

Nathalia nie była w stanie powstrzymać emocji i zaczęła płakać, a Marcinowi zdecydowanie się oberwało. Fani "Hotelu Paradise 3" stwierdzili, że jego zachowanie jest dziecinne i nie rozumieją, jak mógł powiedzieć coś takiego Nathalii po tym, co ostatnio pomiędzy nimi zaszło!

- Typowy facet dostał co chciał a teraz odwrót🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ - Oj nie ładnie. Dostał to co chciał i nagle chce stawiać na siebie ... - „Co się dzieje" 🤦🏼‍♀️ „stawiam i skupiam się na sobie" - a za chwilę widzisz że skupił się na innej lasce ... - Typowy facet :) nawet ciężko facetem nazwać, duże dziecko. Szkoda Natalki.. - Tak niech Nati go zleje... nie jest jej wart !!! - Zabawił się i raptem doszedł do wniosku że chce postawić na siebie😂😂frajer! - Teraz Ci się przypomniało? Mogłeś powiedzieć wcześniej.. Biedna Natalka... - Planował nawet spotkanie z mama Natalii, całował ją na jej oczach a po wejściu Kary już się plany zmieniły 🙈

Zdaniem internautów Marcin nie zasługuje na Nathalię i wszyscy podejrzewają, że zostawi ją dla nowej uczestniczki! Niektórzy stwierdzili nawet, że jego słowa to najlepszy dowód na to, że po powrocie do Polski tą dwójkę nie łączy nic poważnego.

Szkoda mi mega Natalki 😢 to teraz juz wiadomo, że raczej nie są razem po programie

Sądzicie, że relacja Nathalii i Marcina faktycznie nie przetrwa próby czasu? A może Nathalia faktycznie idąc do "Hotelu Paradise 3" była już zajęta? Aby poznać prawdę, musimy jeszcze poczekać. Choć uczestnik zdecydowanie naraził się widzom, są i tacy, którzy stają w jego obronie:

Przecież to są młodzi ludzie więc nie oczekujmy, że będą chcieli się angażować. W tym wieku trzeba myśleć o sobie i swojej przyszłości. Mają swoje pięć min to wykorzystują to. Chłopak przynajmniej szczery, a nie bajeruje jak Simon Bogusławę. A co do tego, że się przespali no cóż życie. Siłą nikt Natalii do łóżka nie ciągnął.

Jakie jest wasze zdanie?

Marcin wyznał Nathalii, że nie jest jeszcze gotowy na poważną relację. Jego słowa rozzłościły widzów "Hotelu Paradise 3" do granic możliwości.

Czy jedna z najmocniejszych par w programie nagle się rozejdzie? Zdaniem internautów Nathalia powinna poszukać nowego partnera.

A może to Marcin znowu zmieni zdanie i jednak postanowi zostawić ją dla Kary? O wszystkim przekonamy się podczas najbliższego Rajskiego Rozdania.