"Hotel Paradise 3": Nathalia i Marcin uprawiali seks przy Karze! Widzowie są wściekli na Marcina "DNO"

Kiedy Kara pojawiła się w "Hotelu Paradise 3" zdecydowanie zaburzyła całą równowagę. Piękna 20-latka sprawiła, że na jej widok nogi męskiej części uczestników dosłownie się pod nimi ugięły, a dziewczyny nie były w stanie kryć swojej zazdrości. Do tego dziewczyna od razu sparowała się z Marcinem, który do tej pory tworzył najmocniejszą parę z Nathalią. Okazuje się, że ta wcale nie dała tak łatwo za wygraną i postanowiła pokazać Karze, kto tu jest górą w dość nietypowy sposób. Kiedy widzowie zobaczyli, co wydarzyło się w jednej z sypialni rajskiego hotelu, nie mogli uwierzyć własnym oczom! Najbardziej oberwało się zdecydowanie Marcinowi...

"Hotel Paradise 3": Nathalia i Marcin uprawiali seks przed kamerami

Tym razem w "Hotelu Paradise 3" emocji nie brakowało. Nathalia tak bardzo bała się o swoją pozycję, że nie była w stanie powstrzymać łez, a wszystko przez zachowanie Marcina wobec nowej uczestniczki. Chłopak nie krył się z tym, że Kara bardzo wpadła mu w oko i jest nią zainteresowany. Nieoczekiwanie jednak, kiedy miał spędzić noc ze swoją nową partnerką, w ich sypialni pojawiła się Nathalia! Kiedy Kara smacznie spała, dwójka - chwilowo - byłych partnerów postanowiła zakraść się do łazienki, gdzie zdecydowanie dali ponieść się chwili. Choć sądzili, że ich występek pozostanie niezauważony, a Kara o niczym się nie dowie, ta nagle obudziła się w środku nocy i igraszek tej dwójki, i wyszła z pokoju. Kiedy kochankowie weszli do pustego pokoju nie kryli swojego zdziwienia, jednak nie tylko to wywołało w widzach skrajne emocje. Zdaniem wielu późniejsze zachowanie Marcina było jeszcze gorsze, a internauci nie zostawili na nim suchej nitki! Wszystko przez to, co na drugi dzień chłopak postanowił powiedzieć Krystianowi:

Ma w sobie coś takiego magicznego w sobie. Gdyby była od początku, to mogłoby to być zupełnie inaczej oglądać. Nawet mógłbym się do niej odezwać po programie - stwierdził.

Co na to widzowie? Choć Marcin zapewnił, że do finału dojdzie tylko z Nathalią, jego słowa i zachowanie z poprzedniego wieczora wywołały lawinę komentarzy. Dziewczynie również się oberwało:

- "jedna piękna kobieta" widać kim jest dla Ciebie Natka... żenada - Niech ten Marcin juz nie pije bo mu pada na dekiel 🤦🏼‍♀️ wszystko było pięknie, weszła dziewczyna i facetom odkleił się mózg 🤦🏼‍♀️🥴 - Fajnie, że jest z Nathalią i mówi jakie to nie za**** naturalne... DNO Marcin, lubiłam Cię do teraz - Tylko Nathalia i Marcin zachowali się kiepsko, mogli iść do singlówki ale nie lepiej się sexic pod Kary nosem😮 no słabe słabe 😮 swoją drogą Nathalia poczuła, zagrożenie to poszła na całość 😂 😂 😂 - Trochę nie fair brać Natalie na figle do wc gdzie Kara leży za drzwiami. A później mówić Krystianowi, że gdyby Kara była od początku to byś był z nią.

Kiedy Kara pojawiła się w "Hotelu Paradise 3" wywołała zazdrość niemal u wszystkich dziewczyn. Czy ma szansę rozbić związek Nathalii i Marcina?

Ta dwójka postanowiła pójść o krok dalej, tyle, że zrobili to, kiedy za drzwiami łazienki Kara smacznie spała! To zachowanie zdecydowanie nie spodobało się widzom.

Jeszcze bardziej oburzyły ich późniejsze słowa Marcina. Chłopak stwierdził, że jeżeli Kara byłaby od początku w programie, nie wiadomo, jak potoczyłaby się cała sytuacja.