"Hotel Paradise 3": Kogo uczestnicy wyrzucą z programu? Luiza znowu knuje!

Po raz pierwszy w historii tej edycji "Hotelu Paradise" zagrożeni czują się nawet uczestnicy, którzy do tej pory tworzyli jedne z najmocniejszych par. Wszystko to za sprawą Kary, która pojawiając się w programie, zawróciła w głownie niejednemu z panów, a obecnie jest w parze z Marcinem. Okazuje się, że to jednak nie na nią, podczas najbliższego Rajskiego Rozdania mają zamiar zapolować pozostali. Kto tym razem będzie musiał pożegnać się z "Hotelem Paradise 3"? Luiza znowu zaczęła knuć i choć w programie nie ma już Oli, dziewczyna zdobyła nowych sprzymierzeńców. Czy jej plan się powiedzie? Szykuje się prawdziwy spisek! Co ciekawe, wcale nie chodzi o Karę...

Uczestnicy chcą się jej pozbyć z "Hotelu Paradise 3"!

Finał "Hotelu Paradise 3" coraz bliżej, a uczestnicy programu powoli kombinują, co zrobić, by się w nim znaleźć. Jak się okazuje, niektórzy obrali bardzo ciekawą taktykę i można powiedzieć, że nie cofną się przed niczym. Choć do tej pory nikt nie miał wątpliwości, że znajdą się w nim Bibi i Simon oraz Nathalia i Marcin, teraz już nic nie wydaje się takie pewne. Kiedy Kara wkroczyła do rajskiego hotelu, wywołała pomiędzy uczestnikami zgrzyty, a przez to, co działo się na plaży dziewczyny zgotowały chłopakom prawdziwe piekło! Nieoczekiwanie w programie doszło również do pewnych roszad - Ewa, która do tej pory była w parze z Krystianem, nagle została singielką, a jej miejsce u boku chłopaka zajęła Nathalia. Czyżby w "Hotelu Paradise 3" właśnie tworzyła się zupełnie nowa para? Wszystko na to wskazuje, a Luiza znowu zaczęła maczać w tym swoje palce... Jak się okazuje, to ona ma zamiar wciąć się za uczestnika, którego serce wciąż bije mocniej do Basi! Co więcej, oboje postanowili, że "odpulą"... Ewę! Czyżby Luiza poczuła się przez nią zagrożona?

- Coś się odjaniepawla. Kuba z nią dużo rozmawiał wieczorem. Przyszedł do pokoju i powiedział: "Ja jestem zdziwiony. Ja z nią bardzo dużo rozmawiałem wieczorem. Ja jej powiedziałem, że ona traci na tym, że pokazuje się jako tępa osoba, no bo jak się gada z nią sam na sam to ona jest naprawdę spoko. Sam jestem zaskoczony". Ja mówię, jak chcesz zmienić parę, to daj mi znać, żebym ja też coś. On mówi: "Nie, nie, nie. Lui, ja z tobą chcę dotrzeć do finału. Ja nie ufam jej" - zdradziła Luiza. - Ja myślę ogólnie, żeby w ogóle Ewę odpulić - podsumował Krystian.

Przy całej rozmowie byli również Simon i Bibi, a na propozycję Krystiana Luiza zareagowała wymownym: "No, aha". Ta dwójka już wcześniej rozmawiała o tym, że ma zamiar pozbyć się swoich obecnych partnerów i stworzyć jedną z najmocniejszych par! Luiza nie ukrywa już nawet, że ma dość Kuby, który podczas ich ostatniej randki zdecydowanie się nie popisał. Zachowanie chłopaka nie uszło również uwadze Simona, który stwierdził, że jest go "za dużo". Czyżby był on kolejny w kolejce do "odpulenia"?

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nathalia i Kamil z drugiej edycji już po ślubie? Co piszą fani i inni uczestnicy show?

Ewa to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych uczestniczek "Hotelu Paradise 3". Choć obecnie tworzy parę z Krystianem, on i Luiza już knują, jak pozbyć się jej z programu.

Mat. prasowe

Wygląda na to, że Luiza i Krystian mają zamiar stworzyć parę! Sądzicie, że razem mogą dotrzeć do finału "Hotelu Paradise 3", a nawet go wygrać?

Mat. prasowe

Uczestnicy nie ukrywają również, że coraz bardziej zaczyna im przeszkadzać zachowanie Kuby. Czy jego też się pozbędą?