"Hotel Paradise 3": Luiza i Ola o nowej: "W opór brzydka!". Widzowie są wściekli: "Zachowanie godne dwunastolatek"

W "Hotel Paradise 3" zrobiło się niespokojnie. Pojawienie się nowej uczestniczki może pokrzyżować szyki bardzo pewnych siebie dziewczyn. Szczególnie Ola i Luiza poczuły się bardzo zagrożone, gdy ich partnerzy udali się na randkę z nową dziewczyną. 24-letnia Ewa zdecydowanie przypadła chłopakom do gustu, a rozmowę pokierowała tak, że panowie dość szybko przyznali, że ich relacje z aktualnymi partnerkami nie są zbyt bliskie... Wszystko widziały Sara, Ola i Luiza, a te dwie ostatnie pozwoliły sobie na bardzo niemiłe komentarze.

Produkcja "Hotelu Paradise" zrobiła chłopakom będącym na randce z nową uczestniczką Ewą małego psikusa. Ich spotkaniu mogły przysłuchiwać się ich aktualne partnerki, których zdecydowanie nie zachwyciła treść rozmowy:

Dodatkowo Krystian przyznał, zdecydowanie tym ośmielając Ewę, że żaden z panów nie ma bliskiej relacji, bo dziewczyny z hotelu zwyczajnie nie są do niej chętne. Wzburzone tymi słowami Ola i Luiza dosłownie przekrzykiwały się w swoim oburzeniu. Gdy Ewa dołączyła do "Hotelu Paradise" pokusiły się o przykre komentarze w jej stronę:

Widzom to zachowanie zdecydowanie się nie spodobało. Nie pierwszy już raz określili zachowanie dziewczyn jako "obrzydliwe" i nie na miejscu, często powtarzali, że dziewczyny są zwyczajnymi plotkarami:

- Kolejna uczestniczka jest brzydka według Oli i Luizy 😂 dramat po prostu

- Jak druga kobieta może powiedzieć o innej, że jest brzydka. A najbardziej rozwala mnie to, że one tłumaczą to wszystko, że to jest gra, że to tylko program. Serio? Mówienie o kimś coś takiego albo obrażanie Sary jest grą. Żałosne baby i późnej się dziwią, że Krzysiek mówi, że jest w bagnie, bo powiedział prawdę.

- Czy one nie są w stanie przyjąć żadnej krytyki, a na każdy komentarz muszą odpowiadać atakiem? Zachowanie godne dwunastolatek albo gorsze

- Tragiczne jest to, że to mówią kobiety o kobiecie brak słów na określenie tego w opór, bez jakiejkolwiek kultury 😢

- Bo one piękności 🤣 Paniom już podziękujemy

- Obrzydliwe było zachowanie Oli i Luizy. W opór!