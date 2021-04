"Hotel Paradise 3": Krzysiek nazwał relację z Luizą i Olą "bagnem"! A to wszystko na randce z nową! 

Zbliżamy się do półmetku w 3. sezonie "Hotelu Paradise". Każdy krok uczestników może spowodować poważne konsekwencje. Przekonał się o tym Kamil, który kilka chwil po wyeliminowaniu Karoliny, wobec której okazał się brakiem lojalności również musiał się spakować. Jego miejsce zajął nowy uczestnik... Mariusz jednak długo nie nacieszył się mianem "nowego", ponieważ dziś przywitaliśmy nową uczestniczkę... Kim jest 24-letnia piękność z Warszawy? Jej randka z chłopakami wprawiła w złość Olę, Luizę i Sarę! Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku!

Wczorajszy odcinek "Hotelu Paradise" zakończył się zagadką... Mariusz dostał list, jednak jego treść musiał zachować dla siebie. Ostatecznie okazało się, że musi wskazać dwie najsłabsze pary. Zdecydował, że będą to Krystian i Sara oraz Luiza i Krzysiek. Tym samym okazało się, że pary dziewczyn zostaną zagrożone, ponieważ panowie udadzą się na randkę z nową. W związku z tym, że randka z tajemniczą pięknością była zaplanowana dla trzech mężczyzn, a Krzysztof już wcześniej miał ją zagwarantowaną, Mariusz musiał wskazać jeszcze jedną osobę. Postanowił postawić na siebie, czym zaplusował w grupie.

Nową uczestniczką, która wybierze, z kim chce się związać na najbliższe dni okazała się być 24-letnia Ewa Foryszewska z Warszawy. Na co dzień jest specjalistką ds. finansów i studiuje zarządzanie. Czyta książki na temat rozwoju osobistego i lubi testować swój wpływ na ludzi.

Czy pomiędzy Mariuszem, Krystianem a Krzyśkiem dostrzeże swój ideał?

Trzeba spojrzeć głęboko w oczy i powalić ją szczerym, szerokim uśmiechem. Jej ideał to przystojny, opalony i wysoki brunet, odpowiedzialny i opiekuńczy.

Produkcja przygotowała jednak dla randkowiczów (Mariusza, Krystiana i Krzyśka) niespodziankę... Ich dotychczasowe partnerki przysłuchiwały się rozmowie... i totalnie wściekły się na chłopaków!

Dziewczyny nie ukrywały swojej złości:

No nie rozumiem. Ja i Luizka bagno?! On sam powinien spojrzeć w lustro i sobie odpowiedzieć na te pytanie, że chyba on jest bagnem.